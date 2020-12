Estalla Tom Cruise contra equipo en set de Misión Imposible

El actor expresó su enojo porque se rompieron los protocolos de seguridad sanitaria debido al Covid-19 en el sitio

Tom Cruise expresó su frustración con los miembros de la producción de Misión Imposible 7 después de que los viera romper los protocolos de seguridad sanitaria por Covid-19. TheSun publicó los audios donde el actor les grita.

«Están de vuelta en Hollywood haciendo películas ahora mismo por nosotros. Porque creen en nosotros y en lo que estamos haciendo. Estoy al teléfono con cada maldito estudio por la noche, compañías de seguros, productores y nos miran y nos usan para hacer sus películas. Estamos creando miles de empleos. No quiero volver a verlo nunca más. ¡Nunca!», gritó Cruise a las dos personas de la producción.

Cruise ha sido muy estricto en cuanto a la aplicación de las normas sanitarias en el set de la película en Gran Bretaña, y regañó al equipo por aprovecharse del entorno seguro que el lugar ayudó a crear.

«Puedes decírselo a la gente que está perdiendo sus malditas casas porque nuestra industria está cerrada. No va a poner comida en su mesa o pagar su educación universitaria. Con eso es con lo que duermo todas las noches, el futuro de esta maldita industria!», Cruise dijo.

«Así que lo siento, estoy más allá de tus disculpas. Te lo he dicho, y ahora lo quiero, y si no lo haces, estás fuera. ¡No vamos a cerrar esta maldita película! ¿Entendido? Si lo vuelvo a ver, te vas a ir».

Cruise señaló a miembros específicos del equipo, diciéndole a uno «te va a costar tu trabajo».

«¿Está claro? ¿Entiendes lo que quiero? ¿Entiendes la responsabilidad que tengo? Porque lidiaré con tu razón y si no puedes ser razonable estás despedido», continuó.

«Eso es todo. Eso es todo. Confío en que ustedes estén aquí».

Misión: Imposible 7 fue recientemente golpeada por los retrasos en octubre cuando 12 personas en el set de rodaje en Italia dieron positivo en coronavirus.

La producción se reanudó una semana después y volvió a Reino Unido hace dos semanas.

Misión»: Imposible 7 está dirigida por Christopher McQuarrie y se estrenará en noviembre de 2021.