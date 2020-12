Está Lillini orgulloso con lo hecho por Pumas

Con “tristeza” por haber perdido 3-1 en el marcador global, pero “orgulloso” de sus dirigidos y “feliz” por la cantidad de jóvenes utilizados a lo largo del torneo Guard1anes 2020, el director técnico de los Pumas, Andrés Lillini se presentó en conferencia de prensa un día después de la final contra el León.

La tristeza no me la puedo sacar de encima, uno se hace muchas ilusiones al estar ahí, uno no quiere dejar pasar la oportunidad, se siente en ese compromiso de no defraudar a tanta gente que está ilusionada y que este equipo hizo que se ilusione”, señaló el entrenador argentino.

En cuanto al proyecto, sí estoy feliz porque vi jugar a muchos chavos de fuerzas básicas, tienen que jugar finales para crecer. Creo que le vamos a dejar cosas importantes, no sólo a Pumas, sino al futbol mexicano, de foguear tantos jóvenes en el futbol y a estas instancias, menores de 23 años. Yo creo que eso va a ser en el futuro un premio para todos”, añadió.

Lillini consideró que “la única manera que puedo apagar la tristeza es trabajando”, por tal motivo, desde este lunes ha comenzado a planificar el Torneo Clausura 2021.

Hoy ya estamos acá en Cantera, viendo cómo son las cosas para seguir mejorando. Y el semestre que viene, tratar de demostrar que esto no fue una casualidad, sino que los jugadores tienen un nivel para hacerlo”, comentó el exdirector de fuerzas básicas de la institución.

En ese sentido, el estratega sudamericano compartió que, entre hoy y el miércoles le comunicarán “si oficialmente va a haber algún acercamiento de un club” por el delantero paraguayo Carlos González, el mediocampista Andrés Iniestra y si se hace válida la opción de compra o se renueva el préstamo del lateral izquierdo, Alejandro Mayorga.

«Me dijeron que en estos tres días me van a dar claridad sobre esos temas, que hoy no tengo nada oficialmente. Con base en eso, vamos a ver cómo procedemos para el armado del siguiente torneo”, detalló.