Está Jiménez entre los mejores 100 futbolistas en el mundo

El delantero mexicano sobresale en un listado publicado por el diario británico The Guardian

El delantero mexicano Raúl Jiménez quedó entre los 100 mejores futbolistas del mundo de acuerdo a un listado publicado por el diario británico The Guardian.

El atacante del Wolverhampton de la Premier League inglesa fue el único mexicano que apareció en esta lista y fue destacado por ser uno de los centro delanteros más completos en el mundo.

«Un futbolista que anota regularmente pero su contribución se puede medir en más que goles. Él es inteligente, hábil y desinteresado, lo suficiente para conectarse con cualquier compañero y ganar admiración», explicó The Guardian.

Jiménez aparece por delante de la promesa holandesa del Barcelona, Frenkie de Jong, quien ocupa la posición 79 e incluso mejor ubicado que Philippe Coutinho, 81 de la lista; Eden Hazard del Real Madrid (83); y hasta mejor que el campeón mundial francés Antoine Griezmann, del Barsa, que se ubica 90.

Hasta el momento no se ha revelado el Top Ten del listado, pero es el alemán Joshua Kimmich, del Bayern Munich; quien ocupa la posición 11; perseguido por Karim Benzema y Sergio Ramos, del Real Madrid; además de Thomas Muller, Manuel Neuer y Serge Gnabry, también del Bayern.

Cierran el Top 20 el español Thiago Alcántara y Trent Alexander-Arnold, del Liverpool; además de Romelu Lukaku (19), y Harry Kane, del Tottenham.