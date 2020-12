Es Kenti Robles la mexicana más ganadora

Sólo una futbolista mexicana puede presumir de haber jugado en los clubes más importantes de España: Kenti Robles, quien ha defendido cuatro camisetas en el país ibérico.

Es la jugadora con más trofeos en la Liga Iberdrola, cuenta con seis títulos de Liga y cuatro Copas de la Reina. Además tiene una maestría en educación, ya que espera dedicarse a enseñar a niños con capacidades diferentes, cuando se decida a colgar los botines.

Ha defendido los colores del Espanyol, Barcelona, Atlético de Madrid, y este año fue fichada como una de las figuras del naciente Real Madrid.

Con 29 años de edad no dudó en abandonar al Atlético de Madrid, con el que lo había ganado todo, incluso dos participaciones en la Champions League.

No tuvo temor a formar parte de la primera generación de jugadoras del Real Madrid, un equipo que aspira a ponerse en lo más alto de la competencia, para emular a su contraparte varonil.

«Estoy muy bien, con la mente centrada en aspirar a lo máximo, como jugadora tengo una responsabilidad muy grande con un club que acaba de nacer porque se tienen las expectativas más altas, que son ser el mejor de la historia, es un reto y me apasiona», reveló.

Su madre es peruana y su padre un biólogo mexicano, que por su trabajo, tuvo que emigrar a España, por ello Kenti dio sus primeros pasos en el futbol en Europa, donde no encontró puertas cerradas o negativas de nadie para tomar el balón y hacerlo su pasión.

Su despegue

Su primer equipo fue el Espanyol y tras demostrar su habilidad por las bandas, llamó la atención de Leonardo Cuéllar quien la tuvo en el radar para llamarla a la Selección Nacional.

Participó en la Copa del Mundo Sub-20 en el 2010 y después con el Tri mayor en los Mundiales de Alemania 2011 y Canadá 2015.

Siempre como titular, líder y teniendo una excelente relación con sus compañeras, no sonríe mucho en público, es hosca, pero al interior del vestuario le pone sabor a la conversación, le gusta bromear, habla el inglés, catalán y francés a la perfección, se define como una mujer que gusta de aprender algo nuevo cuando no está cerca del balón.

Sus amigas en el Tricolor dicen que es un placer platicar con ella, sobre todo en los viajes largos porque domina varios temas, conoce de economía, política, historia y le encanta leer todo tipo de lecturas, desde novelas hasta ciencia ficción.

Los niños son la otra pasión de Kenti, desde que decidió estudiar Pedagogía en la Universidad de Barcelona se prometió apoyar a los que más problemas tienen para encontrar aceptación en una sociedad que muchas veces no tiene opciones para ellos.

Quiere tener estudios más especializados porque le gustaría apoyar a los pequeños con Autismo, siempre está pendiente de ayudar todo tipo de campañas que tengan que ver con inclusión, y le gustaría que el futbol le abriera puertas para apoyar el derecho a la educación para todos aquellos que no tienen la posibilidad de una institución de paga.

En el vestidor sus compañeras la definen como una líder en la zaga, en varias ocasiones portó la cinta de capitana y también fue solidaria cuando Charlyn Corral enfrentó al sistema de la Selección Nacional, pidiendo una sacudida en la dirección técnica.

Jugar en México

Kenti no quita el dedo del renglón, en cuanto acabe su misión con el Madrid le gustaría dejarse seducir por alguna propuesta de un club mexicano. Quiere despedirse jugando en la Liga BBVA Femenil porque quiere dejar en México aprendizaje y heredarle a las nuevas generaciones lo que ha logrado acumular de experiencia y conocimiento a lo largo de años de trabajo.

Asegura que no vendría por dinero, sino por empatía con un proyecto deportivo porque no se trata de lucrar, sino de apoyar.

Actualmente el Real Madrid marcha en el segundo lugar de la competencia, con 28 puntos, a dos unidades del líder Barcelona.

A lo largo de 13 encuentros suma 9 victorias, 1 empate y 3 derrotas, nada mal para ser el debut de la entidad merengue.