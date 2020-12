Entregan Presidente de la República y Gobernadora Memorial en Bavispe

Tragedias como lo ocurrido en Bavispe hace un año no deben olvidarse nunca para que jamás se repitan y, para que este dolor no sea en vano, antes que nada la justica, la prevención y la lucha contra la impunidad, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al inaugurar junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador el Memorial en recuerdo de las familias LeBarón-Langford-Miller-Johnson.

Al recordar los lamentables hechos donde perdieron la vida los integrantes de estas familias, la gobernadora Pavlovich resaltó que una tragedia como esta no se debe de perder en el tiempo, para que nunca más vuelvan a ocurrir.

“Aquellos días pude abrazarlos, pude estar con ustedes, pude recoger ese dolor inmenso, y esa indignación compartida por todos los sonorenses. Sonora lloró esta pérdida, por eso es importante este memorial, porque es indispensable que esta tragedia no se pierda en el tiempo, que no quede en el olvido, por eso se llama memorial, para que constantemente nos convoque a recordar, a tener presente, a no olvidar, hay cosas que no pueden suceder nunca jamás, esta es una de ellas”, expresó en La Mora, municipio de Bavispe.

La mandataria sonorense destacó la voluntad de todas las instancias de seguridad y de justicia para dejar en claro que ante la adversidad y la incertidumbre siempre lo mejor será la unidad, el trabajo conjunto y la solidaridad.

“Presidente, su presencia hoy aquí tiene un significado de una inmensa relevancia. La máxima autoridad del País, presente, inaugurando un memorial, atestiguando la necesidad de que esto nunca se olvide, que siempre se recuerde, que jamás se repita. Esta fue una iniciativa suya, a la que acudimos con todo el corazón, con toda la convicción, con todo el compromiso”, externó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó la coordinación que existe con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en materia de seguridad, a través de un trabajo conjunto entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, mediante reuniones diarias para conjuntar todos los esfuerzos.

«Agradecerle a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que ayudó no solo para la construcción del memorial, sino en todo, nos ha estado apoyando, hemos estado trabajando de la mano con el Gobierno de Sonora», enfatizó.

En representación de las familias LeBarón-Langford-Miller-Johnson, Amber Ray recordó el dolor que esta tragedia dejó a toda su familia y a toda la comunidad y reconoció el trabajo hecho por el escultor Malón Balderrama, autor del monumento, por haber capturado la esencia del amor de las madres por sus hijos y este monumento, dijo, es un recordatorio de que incluso en una gran tragedia podemos unirnos y defendernos contra la violencia.

“La tragedia dejará siempre marcado en nuestros corazones el amor que dejaron, que es inconmensurable. Nos gustaría agradecerle señor Presidente por venir hoy aquí y por su continuo apoyo y les agradecemos por llamar la atención sobre estos problemas que continúan devastando a todo México. A la señora gobernadora Claudia Pavlovich, queremos agradecerle por estar aquí y por su apoyo para hacer posible este monumento y reconocer que no se tolerará la violencia contra los inocentes», expresó.

El presidente de la república y la gobernadora sonorense, así como la representante de las familias agraviadas develaron la placa conmemorativa que enuncia los nombres de las víctimas fallecidas y honra a los sobrevivientes de la tragedia.

Presentes: Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana; Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional; José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina; Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional; Celestino Ávila Astudillo, comandante de la segunda Región Militar; Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez, coordinador de Método de Investigación de la FGR; José Luis Valdez Chávez, comandante de la 45 Zona Militar; Cornelio Vega Vega, presidente municipal de Bavispe; Benedicto Santamaría González, coordinador estatal de la Guardia Nacional; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República; y el señor Kenneth Miller.