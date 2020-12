Entregan apoyos incluyentes

Proyectos Pa´Lante, aparatos ortopédicos e impulsos económicos de apoyo al deporte, a la educación, atención temprana, capacitación laboral y especiales, llegan a familias de Cajeme, Etchojoa, Navojoa, Trincheras y Puerto Peñasco.

La directora del Sistema DIF Sonora, Karina Zárate Félix entregó estos apoyos a familias que viven la discapacidad dejando en claro que no están solas e impulsándoles a levantarse y salir adelante todos los días.

“No estamos solos y se los dice una madre de un niño con discapacidad que entiende perfectamente que todos los días nos tenemos que levantar con todo el amor del mundo, la fortaleza, con la incertidumbre, pero aun así, todos los días vamos a salir adelante”, precisó Zárate Félix.

Señaló que ante la adversidad y aquellas barreras que a veces son físicas se seguirá avanzando, poco a poco, con grandes aliados y buenos gobiernos como el de la gobernadora Claudia Pavlovich.

Las Águilas de Navojoa, equipo de basquetbol sobre ruedas, recibieron impulsos económicos de apoyo al deporte y en su nombre el capitán Alfonso Duarte Buitimea agradeció a la Gobernadora Claudia Pavlovich, el apoyo recibido.

“Se lo agradezco porque nos ayuda demasiado, es un estímulo para nosotros y además nos ayuda a motivarnos un poco más en seguir haciendo deporte en seguir apoyando a las personas con discapacidad y quienes incursionar en el deporte”, comentó el deportista.

Reina Adriana Cortez Mora, cajemense beneficiaria de un Proyecto Pa´Lante, con lo necesario para hacer crecer su negocio familiar de costura dijo: “este apoyo viene ayudar mucho, más ahorita que podemos aprovechar para hacer cositas que se venden en invierno, eso nos va ayudar a pasar una buena Navidad. Gracia a todos, muchas gracias”.

Por su parte, Guadalupe Aurora Espinoza Valenzuela recibió apoyo para hacer crecer su empresa familiar de renta de lavadoras en Etchojoa, compartió sentirse feliz y agradecida porque será de gran apoyo para la economía de su familia.

“Me acerqué a DIF y me dieron la ayuda. Gracias a Dios, a la gobernadora y DIF y al presidente por este gran proyecto que me mandaron”, finalizó.

El Sistema DIF Sonora, en coordinación con DIF municipales, hará llegar más de mil impulsos económicos, cerca de 300 Proyectos Pa´Lante de venta de comida, abarrotes, carpinterías, estéticas, costura, entre otros, a familias productivas de todo el Estado, brindando la oportunidad de salir adelante emprendiendo y aplicando sus conocimientos