«Enloquece» Shakira a sus fans

La cantante colombiana, Shakira, ha causado una gran revolución en las redes sociales al dejarse ver como muy pocas veces lo hace; de espaldas y no llevando nada puesto más que un revelador overol en color negro, una blusa estilo croptop en color rojo, calcetines largos, tenis blancos y una banda azul para el cabello.

La cantautora ha hecho un alboroto entre sus fanáticos al posar de espaldas y mostrar sus preciados atributos a la edad de 43 años, logrando impactar con unos glúteos de acero y bien definidos, esto gracias a que se ha enfocado por completo en mantener una figura de diez con dietas y ejercicios, sin dejar de lado sus actividades cotidianas como lo son los deportes.

Sorpresivamente compartió un adelanto hace algunos días de la grabación de su nuevo sencillo, «Girl like me», en colaboración con la agrupación estadounidense Black Eyed Peas, pero esto de la mejor manera, con un poco de la letra en la que adelantaba: «So they tell me that you’re looking for a girl like me…», («Ellos me dicen que estás buscando a una chica como yo») y revelando la fecha de estreno, que fue el pasado viernes 04 de diciembre.

Pero no fue la idea de un nuevo videoclip lo que llamó la atención, sino que la cantautora colombiana posó de espaldas dejando al descubierto su figura con una reveladora prenda que dejó a todos enamorados, motivo por el cual ha logrado juntar más de 1.9 millones de me gustas y miles de comentarios, donde todos aseguran que «luce mejor que nunca».

Lo que hizo la cantante fue promocionar la colaboración del octavo álbum de la agrupación integrada por Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo, pero todos se centraron en ella, tanto que logró que el video se convirtiera en el número uno de las tendencias de lo más visto en YouTube, pues no sólo da sus mejores pasos frente a la cámara, también muestra sus fabulosas habilidades como skater.