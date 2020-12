Da positivo a Covid-19 arzobispo emérito de Hermosillo Ulises Macías

El arzobispo emérito Ulises Macías Salcedo se encuentra convaleciente por Covid-19, sin embargo, se reporta estable de salud, informó la Arquidiócesis de Hermosillo. A través de un comunicado, la institución expuso que el padre había manifestado ciertos signos de malestar físico; ante esta situación se procedió a realizar el examen de Covid-19, el cual resultó ser positivo.

Posteriormente, para evitar se comprometiera más su salud, Macías Salcedo fue internado en el Hospital Licona la noche del lunes, donde mandó un mensaje a la comunidad para unirse en oración por su salud. “Monseñor Ulises está consciente y de buen ánimo, ha enviado los saludos a todos y pide nos unamos en oración por su salud”.

“Estamos en constante comunicación con el hospital y su familia. Por los medios conocidos les mantendremos informados”, se aclaró.

Presenta deterioro la parte frontal de la catedral de Hermosillo

La catedral de Hermosillo se encuentra en mal estado físico, por lo que hay que exigirle al patronato que haga algo, porque se nos podría venir encima. Es necesario que los encargados del mantenimiento del máximo templo que tenemos en Sonora se encuentre en ese estado, cuando años atrás lucía hermoso, más en estos días de Navidad y Fin de Año. Los integrantes del patronato deben de tener a personal especializado para tener en perfecto estado nuestro templo.

Estamos en tiempo difíciles, en donde no se deja entrar a mucha gente a los templos, pero se siguen llevando a cabo eventos sociales de bodas, bautizos, confirmaciones y primeras comuniones.

Además, el patronato tiene otras formas de recolectar dinero, como las kermeses y los donativos de muchas personas que aportan recursos económicos mensuales.

Dinero debe de haber, más bien creo, que es un descuido de los encargados del mantenimiento de catedral.

No están los tiempos para un alza en el pasaje de camiones urbanos

No creo que sea el momento de incrementar las tarifas al transporte público de camiones urbanos, debido a la pandemia del Coronavirus que está pegando con más fuerza en Hermosillo y Sonora.

Ojalá que no pasemos al semáforo rojo en estos días de fin de año, porque entonces sí se cerrarán todas las fuentes de trabajo, y los patrones estarán en todo su derecho de recortar personal.

No hemos entendido los sonorenses de quedarnos en casa, de no salir a lugares muy concurridos, menos organizar fiestas entre amigos y familiares. Los jóvenes no se enferman.

Los jóvenes no se enferman, pero sí se contaminan de Coronavirus y estos los llevan a sus hogares, en donde sus papás y sus abuelos los esperan confiados, pero solo basta un saludo para que sus familiares se contagien, principalmente los adultos mayores…Este virus es muy poderoso, ya lo hemos visto como ha acabado con algunos de nuestros amigos, que en dos o tres días pierden la batalla…También los hemos visto en todos los sectores de comunidad.

Con esta situación por la que está pasando Sonora, no se debe de habar de un incremento en el pasaje del transporte público en Hermosillo, porque la mayoría de la población se encuentra en crisis económica; muchas personas no tienen dinero para pagar un incremento. A parte, si se cierran las empresas, los usuarios no saldrán de sus casas, que es lo más recomendable. Los concesionarios deben de esperar que pase el tiempo, a lo mejor con la vacuna se acaba la Covid.

Otorga Gobernadora reconocimiento al Mérito Hospitalario a personal del HGES

Para agradecer y distinguir la admirable labor del personal del Hospital General del Estado de Sonora (HGES) desde el inicio de la pandemia por COVID-19, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó el reconocimiento al Mérito Hospitalario.La mandataria estatal agradeció y reconoció a todo el personal del Hospital General por su valentía y profesionalismo que han hecho posible enfrentar de mejor manera esta pandemia.

“Les estoy muy agradecida y en nombre de los sonorenses les digo a ustedes muchas gracias, muchas gracias por estar ahí en los momentos en que la historia nos está pidiendo que demos lo mejor de nosotros, pero, sobre todo, a ustedes que a pesar de todas las dificultades han hecho excelentemente su trabajo”, afirmó.

“Quiero que les digan a todos que les reconozco su trabajo, que en nombre de ustedes está cada una de las manos y las horas de trabajo de todos los compañeros y compañeras en cada área que ustedes representan, sé que han vivido tiempos muy complicados y les agradezco mucho a todos el empeño que han puesto, porque ésta es una gran familia, la familia del Hospital General del Estado”, expresó.

Las acciones de prevención y las tareas de atención y de promoción para invitar a la ciudadanía a permanecer en sus hogares, se mantendrá firme, dijo la gobernadora Pavlovich, ya que con esto además de evitar más contagios se apoya al personal de salud a aminorar su carga de trabajo.

“Estoy empeñada en que las cosas sigan bien, en que la gente entienda que se tiene que cuidar, por ellos mismos, pero también por ustedes que son los primeros que están en el frente de batalla y que son los que enfrentan el Covid en la primera línea”, manifestó.

