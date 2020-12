Será coalición PRI, PAN, PRD una alianza fuerte para ganar elecciones en el 2020

Al parecer el blanquiazul postulará a la mayoría de los candidatos de los 72 municipios de Sonora de la coalición PRI, PAN PRD, luego le seguirá el tricolor y después el Sol Azteca, en donde se pretende formar una alianza fuerte para derrotar a Morena en las próximas elecciones del 2021. Por lo pronto el PAN ya postuló a Antonio Astiazarán para en Hermosillo, un buen candidato con muchas posibilidades de ganar… El Toño y el “Borrego” Gándara formarán una mancuerna perfecta. El Toño va contra la alcaldesa Célida López Cárdenas, que buscará le reelección.

La coalición PRI, PAN y PRD, debe postular a buenos candidatos y aprovechar los malos gobiernos del presente trienio, en donde la gran mayoría son de Morena. Los alcaldes con todo el apoyo del presidente y la gobernadora no supieron gobernar…Esto se puede ver como normal, porque los candidatos ganaron y después de recibir la constancia de mayoría dijeron, ¿y ahora, ¿qué hacemos? Muchos ganaron la elección y no sabían qué hacer. Tuvieron que ser asesorados por panistas y priistas para ir saliendo del hoy poco a poco. Ahora, ya agarraron la onda, peso es tarde.

Las pasadas elecciones sirvieron para abrirnos los ojos a los mexicanos, en donde todos pudimos comprobar que con el voto se ganan elecciones, ahí no hay línea de nadie, solo es cuestión de hacer filas y pasar uno a uno a depositar el sufragio…Nos enseñaron también que cualquier persona puede convertirse en presidente de México, gobernador, presidente municipal, diputado federal o local y senador de la república…Esa es la fuerza de la ciudadanía, con le voto podemos quitar o poner a nuestros gobernantes. Por eso hay que razonar muy bien el voto.

Así es la democracia, así es la fuerza de nuestro voto, en ocasiones nos equivocamos al emitirlo pero ni modo, es el riesgo. Pero vale más que nos equivoquemos al elegir a nuestros gobernantes, a que no los impongan, como años atrás…En Sonora ya se demostró en las pasadas elecciones de 2018, que estamos listos para vivir en democracia, nada más que la balanza de inclinó para un solo lado, llevándose el carro completo los candidatos del partido Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), tanto en Sonora como en el resto de la república.

Las elecciones del próximo 06 de junio del 2021 será la prueba de fuego para Morena, para saber si se consolida como un partido, ahora sin Andrés Manuel López Obrador en las boletas electorales. En Sonora estará en juego la gubernatura y, antes de llegarse los tiempos electorales, ya se cuenta con tres candidatos, entre ellos, el tocayo Ernesto Gándara Camou, por la coalición PRI, PAN, PRD, mientras que, por Morena, PT, Alfonso Durazo Montaño y, por, Movimiento Ciudadano (MC), Ricardo Bours Castelo…Las campañas ilegales ya empezaron.

Advierte Unidad Cibernética de SSP Sonora por páginas fraudulentas de Facebook

Más de 90 por ciento de las ofertas que se realizan en la red social de Facebook resultan ser fraudulentas, por lo que se exhorta a las y los ciudadanos a extremar medidas de prevención antes de realizar sus compras, informó el director de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Diego Salcido Serrano.

Señaló que una página fraudulenta hace creer a los usuarios que venden artículos de lujo a precios muy bajos, pero al realizar el pago, bloquea al cliente y nunca realiza el envío. Recomendó verificar aspectos como revisión de reputación de la página (leer comentarios publicados), en un buscador como Google teclear el nombre del sitio seguido de la palabra fraude, analizar los métodos de pago y en caso de sólo aceptar depósitos en Oxxo se debe desconfiar.

Como parte de la campaña permanente #NoCaigas, la Unidad Cibernética lanza alertas a través de sus redes sociales y medios de comunicación, sobre las ventas fraudulentas detectadas mediante ciberpatrullaje. La SSP Sonora, añadió, une esfuerzos y participa en la campaña nacional #MéxicoContraElCiberfraude en conjunto con la Guardia Nacional y todas las unidades cibernéticas del país.

El secretario de Seguridad Pública, David Anaya Cooley, ha girado instrucciones para trabajar en la atención y prevención de incidentes cibernéticos, así como el alertamiento de los ciudadanos.

Otra forma de detección de las ventas fraudulentas en Facebook, comentó, son las denuncias recibidas a la Unidad Cibernética, por parte de ciudadanos que fueron víctimas de engaños.

nsistió a las y los ciudadanos a no confiar en páginas web o redes sociales que publiquen promociones demasiado atractivas para ser reales y comprar sólo en tiendas oficiales o con recomendaciones positivas. Para más información puso a disposición el correo electrónico de la Unidad [email protected], el teléfono 800 772 4237 o visitar la página cibersspsonora.gob.mx.

Me caso el próximo sábado; la fiesta en el parque La Ruina

Antes de cerrar este espacio, quiero aprovecharlo para invitarlos a mi boda, el próximo sábado, que se llevará acabo el festejo en el Parque La Ruina…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

[email protected]

Twitter: elreporteroson