Aprueba Congreso del Estado paquete económico 2021 para Sonora

El paquete económico para el ejercicio fiscal 2021 fue aprobado la tarde de ayer por mayoría del Pleno del Congreso del Estado, así como las leyes de ingresos y presupuestos de ingresos de los municipios, y otros puntos del orden del día.

Esta sesión extraordinaria fue presidida por el diputado Eduardo Urbina Lucero, a quien acompañaron en la mesa directiva los diputados Luis Armando Alcalá Alcaraz, como vicepresidente; Lázaro Espinoza Mendívil, como primer secretario; Orlando Salido Rivera, como segundo secretario; y Fermín Trujillo Fuentes, como suplente.

De acuerdo a lo aprobado por la mayoría de los legisladores, los ingresos para el Estado durante el ejercicio fiscal 2021 serán por el orden de 67 mil 709 millones 14 mil 333 pesos, un monto superior a los 66 mil 682 millones 129 mil 668 pesos propuestos por el Gobierno del Estado, ya que las comisiones Primera y Segunda de Hacienda realizaron modificaciones a dicha propuesta.

En los considerandos del dictamen presentado al Pleno, las comisiones dan a conocer que los tributos que se pretenden sean cobrados en el ejercicio fiscal del año 2021 son proporcionales, equitativos y se encuentran establecidos en Ley, por lo que se cumple con lo establecido en el Artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Establecieron que las razones aducidas por el Ejecutivo estatal para justificar las proyecciones e ingresos son adecuadas para el caso particular, así como los argumentos para establecer cuestiones extrafiscales que permitan incrementar la recaudación, favorecer a grupos vulnerables y facilitar la inversión de recursos en el Estado, sin generar afectaciones a los contribuyentes.

Es momento de cerrar filas ante el COVID-19: Gobernadora Claudia Pavlovich

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano instruyó a su gabinete legal y ampliado a mantener el trabajo transversal y coordinado, a cerrar filas y seguir demostrando el compromiso por Sonora con creatividad, con acciones y con estrategias de resultados frente la pandemia por COVID-19, para salvaguardar la salud y la vida de las y los sonorenses y al mismo tiempo seguir impulsando el desarrollo del estado.

Durante la última reunión de este año, en la que se realizó una evaluación de lo realizado en 2020 y se expusieron las metas para 2021, la mandataria estatal llamó a los titulares a unir trabajo y voluntad en un momento en el que el estado se encuentra en medio de una emergencia de salud, con los hospitales en riesgo de saturación por la pandemia.

En este sentido, reiteró que el gran reto que enfrenta este Gobierno es no solo cerrar rindiendo buenas cuentas a Sonora, sino hacerlo en el marco de una contingencia sanitaria que está en pleno repunte y que exige doble esfuerzo de todos.

“Creo que es momento de unirnos, de cerrar filas, de seguir trabajando por Sonora, sin duda, éste es el momento y el reto más grande que como sonorenses hemos enfrentado y tenemos que salir adelante, somos una generación que nos tocó vivir esto por algo, por algo estamos aquí, y no descansaré hasta que todos los sonorenses tengan su vacuna en un tiempo oportuno y forma oportuna y tampoco descansaré hasta lograr que la economía se reactive y se recupere cada empleo que se haya perdido”, afirmó.

A pesar de los llamados de las autoridades, recibimos la Navidad con hospitales llenos

Llegaremos a Navidad con los hospitales al máximo de sus capacidades, porque la pandemia del Coronavirus es difícil de combatir, además, porque muchas personas no han hecho caso de las medidas sanitaria de las autoridades. Los hospitales privados ya no reciben más pacientes y, en los públicos, les están haciendo un campito, porque no pueden dejar a los enfermos en la calle, como ha sucedido en otros países de América Latina. Por supuesto, no se quiere llegar a esos extremos.

Después de haber pasado los días más fuertes de compras en el comercio local, llegó la hora de que las familias se encierren en sus hogares a esperar al Santa Claus, después de disfrutar de una rica cena. Lo importante esla llegada de Jesús en familia y con buena salud, con eso es más que suficiente. Ojalá que las familias no desperdicien mucha comida, que se acuerden de los que menos tienen y que compartan…Mucha gente hace varios tipos de comida, que se les queda.

Según los pronósticos de las autoridades hará mucho frío en Sonora la Noche Buena y la Navidad, hasta en Hermosillo registrará dos grados, con posibilidades de llegar a cero grados, por lo que hay que abrigarse bien y cuidar muy bien a los adultos mayores, principalmente que todavía se creen chamacos…También hay cuidar a los niños y los bebés, para que no vayan a pescar un resfriado, para que disfruten la llegada del Niño Dios, sanos y contentos. La pandemia nos ayudará.

Sí, la pandemia del Coronavirus nos ayudará a estar encerrados, pero siempre hay que cuidarnos en este encierro, más en aquellas familias que ha atacado la enfermedad, porque el virus podría estar todavía presente. De todos modos, hay que pasarla bien, cenar, brindar, cantar y bailar. Ya deje de hacer largas filas en los grandes almacenes comerciales y en el comercio del centro de la ciudad…Empiece a disfrutar a sus familias desde este día 24 de diciembre…Pásela bien.

Muy feliz Navidad para todos mis lectores amigos, que la pasen muy bien con buena salud

Antes de cerrar este espacio, quiero enviar un saludo afectuoso a todos mis amigos lectores y desearles que pasen una maravillosa Noche Buena y una Feliz Navidad. Que la llegada del Niño Dios les haya traído mucha alegría y bienestar, y que la unión entre padres e hijos sea cada día más fuerte, y entre abuelos y nietos…También, mucha salud para todos y que muy pronto Dios nos traiga la solución para vencer la pandemia del Coronavirus…Muchos abrazos. Hasta aquí los comentarios de hoy, hasta después de Navidad, con el favor de Dios.

