Registra Sonora 35 fallecimientos más y 242 nuevos casos de Covid-19

La Secretaría de Salud confirmó este día 35 fallecimientos más y 242 nuevos casos por COVID-19, en 121 mujeres y 121 hombres, para acumular 3 mil 773 defunciones y 48 mil 562 casos de la enfermedad desde el inicio de la pandemia en Sonora. Este martes, 17 pacientes fueron dados de alta; hasta el momento 40 mil 481 personas se han recuperado en la entidad.

De los 35 fallecimientos registrados este martes, se informó que sucedieron en 18 hombres y 17 mujeres, seis de ellos residentes de Cajeme; cuatro de Hermosillo; cuatro de San Luis Río Colorado; tres de Puerto Peñasco; tres de Navojoa; dos de Guaymas; dos de Agua Prieta; dos de Santa Ana; dos de Huatabampo; dos de Nogales; uno de Caborca; uno de General Plutarco Elías Calles; uno de Nacozari de García; uno de Cananea y uno de Magdalena de Kino, 31 de las personas fallecidas eran derechohabientes del IMSS y cuatro de la Secretaría de Salud.

Este día se registraron 242 nuevos casos por COVID-19, en 121 mujeres y 121 hombres; 71 de los nuevos casos son residentes de Hermosillo; 42 de Caborca; 39 de Cajeme; 24 de San Luis Río Colorado; 18 de Nogales; 17 de Magdalena de Kino; 10 de Puerto Peñasco; seis de General Plutarco Elías Calles; tres de Navojoa; dos de Bacadéhuachi; dos de Guaymas; uno de Pitiquito; uno de Empalme; uno de Santa Ana; uno de Etchojoa; uno de Cumpas; uno de Huásabas; uno de Huatabampo y uno de Agua Prieta.

Hoy se confirmaron tres casos pediátricos, en dos niñas y un niño, acumulándose 898 casos; se confirmaron dos casos en mujeres embarazadas, para un total de 359 casos; 22 de los 242 casos ocurrieron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Al momento, se han realizado 91 mil 465 pruebas; se han confirmado 48 mil 562 casos y se han descartado 42 mil 903; ocho mil 260 casos con cuadros leves; tres mil 774 activos y cuatro mil 468 concluyeron su seguimiento; 35 mil 995 pacientes se han curado y 534 pacientes se encuentran hospitalizados, 200 de ellos estables, 229 graves y 105 críticos, con ventilación mecánica.

La Secretaría de Salud llamó a la población a actuar como si estuviera Sonora en rojo en el semáforo epidemiológico nacional y tomar una actitud preventiva.

Las alzas en los contagios de Coronavirus se deben a las aglomeraciones de personas

Nunca había visto a tanto gente en los comercios de Hermosillo como el pasado fin de semana, en donde los grandes almacenes conocidos como franquicias y las tiendas de ropa y calzado del centro de la ciudad, se mantuvieron con llenos completos y con largas colas para entrar. Por supuesto que se olvidaron de la sana distancia y demás medidas de sanidad implementadas por las autoridades estatales…También hemos sido testigos de la ocupación de los hospitales del gobierno, como el Issste, Isssteon y hospital general, entre otros.

No creo que sean las fiestas y las reuniones familiares las causantes del incremento de la pandemia del Coronavirus, sino las aglomeraciones en el comercio y de demás empresas que han permitido los llenos completos, y esto ya lo veremos en el reporte de ventas de fin de año. Estoy seguro de que las ventas en el comercio se han incrementado en más de lo que se tenía contemplado, pero los comerciantes son como los ganaderos, se quejan cuando no llueve y cuando llueve también.

Las calles del centro de la ciudad se han mantenido llenas de gente, impidiendo el libre tránsito de vehículos, que de plano les es imposibles transitar…No sé si usted amigo lector, lectora, le haya tocado salir en su automóvil por las calles y bulevares de la ciudad de Hermosillo. Durante todo el día se registra un tráfico como nunca, por lo que, si usted no tiene nada urgente, no salga de su casa, porque es peligroso para los automovilistas, peatones, motocicleteros y bicicleteros.

En Hermosillo desde que empieza la entrega de aguinaldo y las cajas de ahorros a los trabajadores y empleados por parte de los gobiernos federal, estatal y municipales, se nota el movimiento en el comercio y en las demás actividades económicas…Luego, de acuerdo a las demás entregas de estos estímulos, la movilidad se va incrementando hasta estos últimos días cercanos a la Navidad, en donde no se puede andar a pie, ni en carro, ni motocicleta o bicicleta. Mejor, quédese en casa.

Las autoridades estatales han hecho hasta lo imposibles para que la gente no salga de sus casas, pero la necesidad las ha hecho salir, porque la mayoría tiene que trabajar para sobrevivir, además tienen que salir a comprar alimentos…En estos últimos días cercanos a la Navidad, las personas salen a recorrer los comercios en busca de regalos y lo necesario para la cena de fin de año. Aunque no habrá reuniones de mucha gente, la familia siempre se reúne en algún lugar. …Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.