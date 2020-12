A propuesta del PAN, Toño Astiazarán será el candidato de HermosilloAl parecer el PAN marcará la pauta en la selección de candidatos de la coalición que conforman con el PRI y PRD. Primero exigió la renuncia de Ernesto Gándara Camou al tricolor para formalizar la alianza, y ahora proponen como candidato a la presidencia municipal de Hermosillo a Antonio Astiazarán Gutiérrez…La propuesta es buena.

Celida López Cárdenas, buscará la reelección por Morena y sus aliados, por lo que le tocará en la competencia a un candidato de altura, político experimentado, dos veces diputado federal y exalcalde de Guaymas, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y, excandidato a senador por el PAN. Vamos a ver si responden los votos de priistas y panitas en la elección.

No se sabe aún si el partido Movimiento Ciudadano (MC) postulará candidato a la presidencia municipal de Hermosillo, por lo que muy bien podría ser Carlos León, dirigente de ese partido a nivel estatal, un joven político muy conocido en la capital sonorense, que podría dar la sorpresa. Sería el único candidato de Hermosillo, porque Celida es de Peñasco y Toño de Guaymas.

Qué casualidad dos porteños en la competencia por la alcaldía de Hermosillo, uno del Sur (Toño) y otra del Norte (Celida)…Cuando los candidatos son de fuera, siempre me he preguntado, ¿qué no habrá hermosillenses que les interese ser presidentes municipal por nuestra ciudad? En las elecciones padas fueron Celida y Ernesto de Lukas Hopkins, de Magdalena de Kino.

Al parecer a los políticos hermosillenses no les interesa ser presidentes municipal de Hermosillo; cuando lo han intentado han ganados la elección, como Ernesto y Javier Gándara; Alejandro López Caballero, Manuel Ignacio “Maloro” Acosta Gutiérrez y María Dolores del Río Sánchez, entre otros. A parte de “El Charly”, podría haber otro candidato con ganas y… “lana”.

Alfonso Durazo necesita el contacto con la militancia de Morena



El precandidato que más necesita hacer campaña, por ser el menos conocido en el estado, Alfonso Durazo Montaño, informó en un video, que para proteger a la ciudadanía del Cobid-19, no realizará reuniones con la militancia de su partido… Lo que pasa es que su partido, Morena, no tiene militantes, porque todos son seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador.

En las elecciones pasadas los candidatos de Morena ganaron porque López Obrador los “arrastró” con su votación, pero para el año que entra el Peje no aparecerá en las boletas electorales, por lo que cada quién tendrá que rascarse con sus propias uñas…Además, la dirigencia de Morena no ha realizado un trabajo efectivo entre la ciudadanía, se han atenido al AMLO.

Durazo Montaño enviará mensajes por redes sociales, lo que convertirá su precampaña en campaña…Las precampañas son para que los candidatos se reúnan con las militancias de sus partidos en lugares cerrados y sin publicarse nada; nada más que las autoridades electorales se hacen como que no ven, ni escuchan nada. Por eso todo mundo se “brincan las trancas”.

Después de muchos llamados de las autoridades, nadie guarda la sana distancia



Los grandes centros comerciales llenos de gente, al igual que el comercio del centro de la ciudad de Hermosillo, sin importarles guardar la sana distancia. ¿Qué pueden hacer las autoridades ante esta situación?, pues nada. Todos los comercios, grandes y chicos, registran largas colas de compradores. Los comerciantes no los puede correr, porque son sus clientes, ¿entonces?

Lo peor es que los que asisten a esas grandes conglomeraciones no se enferman, porque son adultos jóvenes y adolescentes, que después de visitar varios lugares, llegan a sus casas en donde se encuentran sus padres y abuelos, que son los que reciben muy bien el virus y se enferman.Ni modo, así son los jóvenes, no miden las consecuencias…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

