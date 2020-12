Dudo que el Gobierno federal “recupere” las casetas de cobro de Sonora

Dudo que el Gobierno federal recupere las casetas de cobro de Sonora que se encuentran en manos de manifestantes, ya que estas también violan la ley, al no contar con una vía alterna por donde automovilistas, transportistas y demás, puedan transitar para no pagar una cuota obligatoria que lesionan la economía familiar…Además, estas cobran demasiado dinero por transitar.

Las casetas de cobro instaladas en todo lo largo de la carretera internacional 15 México-Nogales, se han convertido en un buen negocio, porque el paso es obligatorio por esos lugares, al no existir una rúa alterna, como en otras carreteras del país. Además, los residentes locales no tienen ningún privilegio ni beneficio y tienen que pasar cada vez cruzan por esos lugares.

Los manifestantes que tienen tomadas las casetas no cobran una tarifa, ni obligan, ni amenazan a nadie a pagar, tal como lo afirma el presidente Andrés Manuel López Obrador, solo piden una cooperación, en donde los que quieren aportan y los que no traen no; a los transportistas les conviene porque con una pequeña cuota voluntaria la “libran”. También los automovilistas.

Los que sí cobran son los miembros de la tribu yaqui al pasar los transportistas y automovilistas por su territorio, de esto no dijo nada el presidente López Obrador, mientras que a los que protestan en las casetas los acusó de rateros. Dijo que las tomas de caseta son “un robo al pueblo”. Son muchos millones de pesos los que deja de recibir la empresa Capufe.

No sé si en otros lugares del país los manifestantes que tienen tomadas las casetas cobren y amenacen a los automovilistas y operadores del transporte, pero aquí en Sonora no. Aquí el paso es tranquilo y rápido…a lo mejor le han mal informado a López Obrador, él conoce a los sonorenses, porque hace muchos años que visita la entidad. Como presidente es la décima vez.

Dicen que cada vez que un presidente visita una entidad deja algo positivo, no sé qué les dejó a los sonorenses en esta ocasión. Esperemos que en los próximos días la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, haga un anuncio importante de lo que haya dejado la estancia de López Obrador.

Ojalá que el Memorial que inauguró en La Mora, Bavispe, sea cuidado y bien protegido, para que las familias que pasen por ese lugar recuerden la tragedia de ese horrible crimen de las familias estadounidenses-mexicanas.

En Sonora ya se hizo sentir el frío; hay que cuidar a los adultos mayores

Ya se vive en Sonora la temporada invernal, por lo que hay que cuidar muchos a nuestros adultos mayores y a los menores, que son los más vulnerables…Los niños no saben de enfermedades y les encanta jugar en la calle o en el patio. No les gusta estar encerrados y en cuanto tienen una oportunidad burlan la seguridad de la familia para salir.

A los adultos mayores tampoco les gusta estar encerrados, por lo que hay que abrigarlos bien para que no vayan a “pescar” una gripe y convertirse en Coronavirus…Si puede permanecer en casa, es mejor, más si tienen alguna enfermedad como diabetes, hipertensión, asma, entre otras…Los amaneceres son muy fríos, así como las noches. Vale más no buscarle.

Muere Ramón “Niño” Hurtado, miembro del Salón de la Fama del deportista sonorense

El miembro del Salón de la Fama del Deportista Sonorense, Ramón Hurtado Bringas, quien fuera uno de los basquetbolistas más queridos y reconocidos de nuestra entidad, falleció este viernes a los 76 años de edad. Apodado cariñosamente como el “Niño”, deja un gran legado deportivo en base a su gran tesón y coraje para desempeñarse en la duela, que le valieron ser elevado al recinto de inmortales del deporte sonorense dentro de la Clase 1996.

Hurtado Bringas, dotado de una impresionante estatura de 1.94 metros, tuvo su lugar especial en la época dorada del baloncesto sonorense, llegando a portar la camiseta de Sonora en 13 Campeonatos Nacionales de Primera Fuerza, entre la década de los sesentas y setentas, además de participar en 25 torneos estatales de la misma categoría en donde ganó dos títulos de Jugador Más Valioso y un par de trofeos como mejor encestador.

El “Niño”, originario de Sahuaripa (nació el 4 de septiembre de 1944) pero desde muchos años avecindado en Hermosillo, fue uno de los “fundadores” del otrora Gimnasio del Estado, hoy Arena Sonora, pues alineó con el equipo sonorense que representó a nuestra entidad en el Campeonato Nacional de Primera Fuerza celebrado en marzo de 1966, evento que inauguró la instalación deportiva.

Asimismo, en 1967 logró una proeza que se antoja imposible de igualar cuando encestó la cifra récord de 150 puntos en un encuentro dentro de la Liga Municipal de Caborca jugando para el equipo Instituto Adalberto Sotelo, marca que perdura para un encuentro de rol regular dentro de un circuito local de Primera Fuerza.

Por su manera de moverse en la duela, sobre todo para recuperar tableros, fue llamado a la preselección nacional de Primera Fuerza en ruta a los Juegos Olímpicos de México 68 y a eventos de talla internacional, como parte del proceso, estuvo concentrado tres años en el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM).

