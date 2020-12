Entregan López Obrador y Claudia Pavlovich Memorial en Bavispe, Sonora

Tragedias como lo ocurrido en Bavispe hace un año no deben olvidarse nunca para que jamás se repitan y, para que este dolor no sea en vano, antes que nada la justica, la prevención y la lucha contra la impunidad, destacó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, al inauguraren La Mora, junto con el presidente Andrés Manuel López Obrador el Memorial en recuerdo de las familias LeBarón-Langford-Miller-Johnson.

Al recordar los lamentables hechos donde perdieron la vida los integrantes de estas familias, la gobernadora Pavlovich Arellano resaltó que una tragedia como esta no se debe de perder en el tiempo, para que nunca más vuelvan a ocurrir.

“Aquellos días pude abrazarlos, pude estar con ustedes, pude recoger ese dolor inmenso, y esa indignación compartida por todos los sonorenses. Sonora lloró esta pérdida, por eso es importante este memorial, porque es indispensable que esta tragedia no se pierda en el tiempo, que no quede en el olvido, por eso se llama memorial, para que constantemente nos convoque a recordar, a tener presente, a no olvidar, hay cosas que no pueden suceder nunca jamás, esta es una de ellas”, expresó.

La mandataria sonorense destacó la voluntad de todas las instancias de seguridad y de justicia para dejar en claro que ante la adversidad y la incertidumbre siempre lo mejor será la unidad, el trabajo conjunto y la solidaridad.

“Presidente, su presencia hoy aquí tiene un significado de una inmensa relevancia. La máxima autoridad del País, presente, inaugurando un memorial, atestiguando la necesidad de que esto nunca se olvide, que siempre se recuerde, que jamás se repita. Esta fue una iniciativa suya, a la que acudimos con todo el corazón, con toda la convicción, con todo el compromiso”, externó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador subrayó la coordinación que existe con la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano en materia de seguridad, a través de un trabajo conjunto entre corporaciones de los tres órdenes de gobierno, mediante reuniones diarias para conjuntar todos los esfuerzos.

«Agradecerle a la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, que ayudó no solo para la construcción del memorial, sino en todo, nos ha estado apoyando, hemos estado trabajando de la mano con el Gobierno de Sonora», enfatizó.

En representación de las familias LeBarón-Langford-Miller-Johnson, AmberRay recordó el dolor que esta tragedia dejó a toda su familia y a toda la comunidad y reconoció el trabajo hecho por el escultor Malón Balderrama, autor del monumento, por haber capturado la esencia del amor de las madres por sus hijos y este monumento, dijo, es un recordatorio de que incluso en una gran tragedia podemos unirnos y defendernos contra la violencia.

El presidente de la república y la gobernadora sonorense, así como la representante de las familias agraviadas develaron la placa conmemorativa que enuncia los nombres de las víctimas fallecidas y honra a los sobrevivientes de la tragedia.

Llegó el frío a Sonora con temperaturas bajo cero en el norte y sierra

Llegó el frío a Sonora y en muchas regiones del estado se están registrando temperaturas bajo cero, por lo que hay que abrigarse bien, o de plano no salir a la calle, principalmente por las noches, que es cuando se sienten más las bajas temperaturas. En Hermosillo, que es una ciudad en donde casi no hace frío, se han registrado hasta 6 grados centígrados.

En los municipios del norte y de la sierra de Sonora, las temperaturas han registrado temperaturas bajo cero y heladas, pero hasta hoy no se han presentado nevadas…Nada más los árboles, los techos de las casas y los automóviles amanecen escarchados…Este clima es muy peligroso, porque es cuando se registran fuertes gripes que duran casi toda la temporada de frío.

Ya se siente el espíritu navideño en las calles y casas de Hermosillo

Ya se siente el espíritu navideño en Hermosillo, con luces de colores y árboles navideños en todas las casas y negocios…Se mira mucho movimiento en las calles y bulevares, sin importarles el frío que se ha sentido en los últimos días. Las plazas públicas y los palacios de Gobierno y Municipal se llenaron de colores, así como la plaza Zaragoza, que separa a estos de la Catedral.

Los niños por las tardes llenan las plazas públicas, aprovechando el sol quemante que se registra siempre nuestra capital sonorense…Sin embargo, por las mañanas, muy tempano, y por las noches, bajan las temperaturas…Recuerden que Hermosillo es la Ciudad del Sol, siempre protege a sus habitantes de las bajas temperaturas.

Los enormes árboles de Navidad colocados en la Plaza Zaragoza, frente a los palacios de gobiernos, Municipal y Estatal y, la Catedral, así como el colocado en el centro comercial de Hermosillo, en la Plaza Mágalo Figueroa, les han dado un gran realce a estas fiestas navideñas…Los niños los han disfrutado tomándose fotos a un lado de estos y de algunos Santa Claus…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

