Qué bueno que el Departamento de Tránsito Municipal de Hermosillo, se ha dado a la tarea de “levantar” con grúa a todos los vehículos que invaden los lugares exclusivos para personas discapacitadas, por no caminar unos metros más. El martes, los agentes, a parte de infraccionar a sus propietarios, mandaron traer grúas para que los autos invasores de estos lugares fueran remitidos al corralón municipal. ¿Pero, a que no saben qué? La mayoría de los vehículos era “chuecos” con placas de los “pafas”…Estos autos no pueden ser infraccionados.

Mientras a unos les aplicaron una infracción a sus propietarios y además se llevaron el vehículo, a los otros solo levantaron la unidad…No sé, no tengo idea, de cómo se le levanta una multa de tránsito a un vehículo de procedencia extranjera…Los hechos se registraron en el Centro Cívico de Hermosillo, en donde se ubican los palacios, Municipal y de Gobierno; Catedral, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el Congreso del Estado y la Fiscalías General del Estado de Sonora.

Estas acciones se deberían aplicar en otros lugares de la ciudad, como hospitales, hoteles, centros comerciales y demás edificios públicos…Los automovilistas deben de respetar esos lugares que son para personas que no pueden caminar mucho y que lo hacen con un bastón de sostén, una andadera, o en una silla de ruedas. Estas personas, aunque usted no lo crea, traen autos equipados de acuerdo a su discapacidad, pero no pueden caminar cuadras, como usted amigo.

La mayoría de los lugares para discapacitados, esos pintados de colar azul en las banquetas, con una silla de ruedas dibujada, se tienen que respetar y, si usted tiene algún problema físico, gestiones ante la secretaría de Fianzas, placas de circulación especiales, ahora que en unos días más inicia el próximo año 2021. Le harán una serie de chequeos físicos, en donde se compruebe que tiene alguna discapacidad, pero que sí está apto para manejar…Es una revisión rápida en el Hospital General del Estado.

Producto del esfuerzo, trabajo y dedicación de las mujeres, es que Sonora es un estado de grandeza que siempre ha podido salir adelante, resaltó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al reconocer al personal del sector salud público y privado, por su valioso trabajo durante esta pandemia y a empresarias y empresarios que en esta contingencia han hecho grandes esfuerzos por ayudarnos a mantener el equilibrio entre la salud y la economía.

Ante Gabriel Zepeda Vásquez, presidente de Canacintra Delegación Hermosillo; Carola Sandoval Ibarra, directora de Canacintra Hermosillo y Cinthia Álvarez Amaya, coordinadora de la Comisión de Mujeres Industriales, la mandataria estatal destacó el papel importante de la mujer en la historia de Sonora en todos los ámbitos, quienes desde su trinchera salen a diario a lograr sus metas y que hacen este estado una entidad mejor.

La mandataria sonorense comentó que convertirse en la primera gobernadora de Sonora fue producto de mucho trabajo y pudo lograrlo gracias al impulso de muchas mujeres que han estado a lo largo de su vida junto a ella, principalmente su madre, Alicia Arellano Tapia, primera senadora en México, junto a María Lavalle Urbina, en 1964.

La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano fue reconocida con el galardón “Mujer Sin Fronteras”, por parte de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), Delegación Hermosillo, para reconocer su trabajo; la gobernadora lo recibió destacando el aporte que hacen las mujeres de Sonora a diario para sacar adelante al estado.

“Les agradezco este inmerecido reconocimiento y lo recibo a nombre de muchas mujeres que luchan, que trabajan, que se esfuerzan, hay muchas mujeres que están a la mejor en el anonimato y todos los días dan lo mejor de sí mismas, de donde les toca, lo único que les digo a todas ustedes es que nadie les ponga un techo de cristal, todo podemos lograr, si así nos lo proponemos”, aseguró la gobernadora Pavlovich quien pidió agradecer y reconocer a trabajadores del sector salud, que día con día dan todo su esfuerzo para salvaguardar la salud de las y los sonorenses.

Por su parte, Gabriel Zepeda Vásquez destacó la labor de la gobernadora Pavlovich en beneficio del desarrollo de la entidad y afirmó que, gracias a su liderazgo, Sonora camina por buen rumbo.

“En este periodo de estar de presidente de Canacintra me ha tocado trabajar realmente rodeado de mujeres, en demasiadas comisiones, en demasiados momentos, en demasiadas mesas, hemos trabajado de la mano de la gobernadora y creo que hemos hecho las cosas lo mejor posible encabezados por su liderazgo, por su tenacidad, hemos eso demasiados acuerdos con muchas instituciones y creo que las cosas en ambos sentidos encaminado muy bien”, dijo.

Se acabó la espera y el martes iniciaron las precampañas para la gubernatura del estado de Sonora, por lo que ya se podrán reunir los aspirantes con los militantes de sus respetivos partidos políticos. ¿Y, lo que venían haciendo los ahora precandidatos, qué era? Desde hace rato vemos en campaña a los aspirantes en los medios de comunicación, ¿ahora ya no podrán hacer esto?

Las autoridades deben de explicarle bien a la ciudadanía en qué consisten las precampañas y las campañas, porque todo esto confunde…Desde hace tiempo los sonorenses han mirado en los medios de comunicación a los precandidatos Ernesto “el borrego” Gándara Camou (PRI, PAN PRD), Alfonso Durazo Montaño (Morena, PVEM, PT) y Ricardo Bours Castelo (MC), ¿qué eran estas reuniones, “tiros de calentamientos? Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

