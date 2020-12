David Figueroa buscara la candidatura a la alcaldía de Hermosillo por coalición PRI-PAN-PRD

Me llega un mensaje por Twitter en donde me aseguran que el buen amigo David Figueroa Ortega, buscará la candidatura a la presidencia municipal de Hermosillo por la coalición PRI, PAN, PRD, esto podría tener algo de verdad, después de que Margarita Zavala y Felipe Calderón, del partido México Libre, se sumaran a esta alianza a nivel nacional. David es militante del partido de Margarita, por lo que no descarte esta posibilidad…Voy a hablar con David para que nos saque de dudas a mi y a los miles de seguidores que tiene en Hermosillo…La idea no es mala.

A unos días de empezar las precampañas a gobernador, todavía no se mencionan nombres de posibles candidatos a la presidencia municipal de Hermosillo. Se comenta en las reuniones de amigos que Celida López Cárdenas buscará la reelección por Morena y sus aliados, pero de la demás fuerza políticas, como Movimiento Ciudadano y la coalición PRI, PAN, PRD, no se sabe nada. Unos mencionan a Ernesto “El Pato” De Lucas Hopkins, pero nada oficial, nada serio. Los morenistas aseguran que repetirán en nuestra capital con Celida o cualquier candidato.

No será tan fácil ganar la elección, todos los partidos deben de postular a buenos candidatos para que nuestra capital sonorense siga avanzando en desarrollo y no quedarnos rezagados. Los malos presidentes solo acarrean problemas a los municipios, porque no saben moverse en el ámbito político y no logran los apoyos necesarios con funcionarios federales y estatales…Hermosillo ya se maneja como un estado, porque tiene muchos problemas y necesidades. La relación alcalde-gobernador, debe ser de la mejor, así como la de alcalde-presidente de la República.

Los alcaldes no deben esperar que los apoyos les caigan del cielo, deben hacen muchas gestiones en todas las esferas del gobiernos, federal y estatal. En el caso de David Figueroa Ortega, fue presidente municipal de Agua Prieta, diputado federal, Cónsul de México en Los Ángeles y San José, California, en la Unión Americana…Además, fue dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora…En las elecciones pasadas fue aspirante independiente a la presidencia municipal de Hermosillo, por lo que tiene el mérito para ser tomado en cuanta por la coalición PRI, PANPRD.

Clausuran el centro comercial Galerías Mall por no cumplir con los aforos

Las autoridades municipales desalojaron el edificio de Galerías Mall, ubicada en el área del Vado del Río, por no cumplir las medidas sanitarias dictadas por la Secretaría de Salud estatal. Además, por no cumplir con los aforos…Los comercios de ese centro comercial se encontraban llenos de personas, al igual que los pasillos del edificio. Los propietarios del inmueble no les importó el movimiento de personas y, los comerciantes, solo cuidaban su espacio.

Así como este centro comercial hay muchos en Hermosillo, que no están al pendiente de cuantas personas entrar y cuantas salen, que, cuando menos piensan, ya andan al cien por ciento de sus capacidades…Es necesarios que los dueños de las empresas se preocupen por la salud de sus clientes y no le dejen todo al gobierno…Por lo pronto, a Galerías Mall, centro comercial muy importante en Hermosillo, los desalojaron y lo clausuraron, hasta nuevo aviso.

Es que no hacen caso los empresarios y creen que son puras amenazas del Gobierno del Estado, pero no es así, el problema de la pandemia de coronavirus en Hermosillo es muy seria, cada día hay más contagios y muertes…Las camas en los hospitales públicos y privados se empiezan a llenar, nuevamente…Ya la teníamos ganada, pero mucha gente le hizo confianza, otras por cuestiones de trabajo, fueron atrapadas por el mal y ahora se encuentran hospitalizados.

Algunos compañeros periodista han muerto y otros se encuentran enfermos en estos momentos, por lo que elevamos nuestras oraciones al cielo por ellos para que salgan bien librados de la enfermedad, los enfermos. Es un terrible mal que no respeta nada, ni condición social, ni sexual, lo mismo se contagian jóvenes que a viejos…Los de mayor riesgo son los adultos mayores con enfermedades como la diabetes, hipertensión, asma y sobrepeso. Sin embargo, ha muerto mucho joven en Sonora.

Los empresarios tienen hasta el 20 de diciembre para pagar el aguinaldo a sus trabajadores

Autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo en Sonora, informaron que las empresas en la entidad tienen como fecha límite para cumplir con el pago de aguinaldos a sus trabajadores el 20 de diciembre o de lo contrario estarán incurriendo en una violación del contrato colectivo de trabajo.

Jorge ClaussenMarin, presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Secretaría del Trabajo, recordó que las empresas en Sonora deben recordar que es una obligación el pago del aguinaldo de sus trabajadores, lo cual se estipula en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo y quien llegase a incurrir en una falta ante ello, puede recibir una fuerte sanción económica.

“Por ley las empresas tienen hasta esa fecha para hacer el pago del aguinaldo a sus trabajadores, cantidad que no puede ser menor a 15 días de salario mínimo para los empleados que trabajaron el año completo o incluso el pago puede ser proporcional al tiempo laborado por la persona”, dijo.

Resaltó que, en este año en especial por motivo de los efectos económicos que se han generado por la pandemia del Covid-19, pudiera generar acuerdos entre el patrón y sus trabajadores con respecto al monto a darles de aguinaldo, y en ese sentido recalcó, que el monto mínimo deberá ser 15 días de salario…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

