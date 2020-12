Los gimnasios no son establecimientos esenciales, deben cerrar sus puertas por el bien de todos

A lo mejor estoy equivocado, pero creo que los gimnasios no son establecimientos esenciales, por lo que deben permanecer cerrados en estos tiempos de Coronavirus. Por la salud de las personas que hacen ejercicio, es mejor que suspendan sus prácticas diarias y se mantengan en buen estado físico y mental. Entiendo que los empresarios dueños de estos establecimientos están pasando por una situación difícil económicamente, pero primero es la salud de todas las familias de Sonora.

Los empresarios aseguran que, si no les autorizan las aperturas de unos 150 gimnasios de Hermosillo en 15 días más, estos tendrán que cerrar sus puertas, en definitiva. Esto lo hicieron como una medida de presión en un plantón en las afueras del Congreso del Estado, en donde se les atendió, pero no creo que vaya a prosperar, porque insisto, primero es la salud de los sonorenses…Para ejercitar el cuerpo en cualquier lugar se puede hacer, hasta bajo de un árbol.

Además, hay muchos espacios en donde se puede caminar y correr para no perder la condición física, mientras pasa esta emergencia sanitaria…En los últimos años los gimnasios se han convertido en una moda y en un buen negocio para algunos empresarios. Ahora se viene esta emergencia de salud y los dueños no quieren perder, pero en todos los negocios se corren riesgos. Además, la solución no está en manos de las autoridades, ni existe un responsable.

En un supuesto caso de que se reabrieran los gimnasios, sería un error que sus clientes regresaran sin ser autorizada su apertura por las autoridades de salud…Hay muchos lugares en Hermosillo que se puede hacer ejercicio al aire libre, con los mismos aparatos que se utilizan en los gimnasios de paga, menos sofisticados, pero sirven para los mismo. Una buena caminada, trotada o carrera y, después, un buen ejercicio, sobra y basta para conservar la condición física.

Vale más esperar unos días más, además, está comprobado que en el mes de diciembre la mayoría de las personas no van a los gimnasios y se esperan para el mes de enero o febrero, para eliminar las longuitas y unos kilitos de más. No creo que sean los tiempos de andar presionando a las autoridades para que abran esas empresas; lo que sea de cada quién, se han convertido en buenos negocios para algunos…Repito, todos los negocios corren sus riesgos y ahora les tocó.

A pesar de la crisis económica, ya se siente el espíritu navideño en Hermosillo

A pesar de la crisis económica que estamos pasando todos, no solo los empresarios de los gimnasios, ya se siente el espíritu navideño, al menos en Hermosillo…En el centro comercial de Hermosillo y los grandes super mercados, se ha notado mucho movimiento de personas realizando compras…Muchos vehículos en los bulevares, calles y avenidas, el tráfico insoportable. Dicen los que saben que cuando hay movimientos en las ciudades, significan que hay dinero.

A los mejor los únicos ruinos son los dueños de los gimnasios y la demás gente sí trae dinero, productos de sus aguinaldos y ahorros, algunos…Por ley todavía no son las fechas de pagos de aguinaldos, pero, creo, no estoy seguro, que a los trabajadores burócratas ya se los entregaron, la Iniciativa Privada todavía no. Movimiento hay mucho, al menos que todas las compras se estén pagando con dinero de “plástico” y después, vengan las lamentaciones.

En Sonora se trabaja con integridad y cuentas claras: Gobernadora

En los últimos cinco años, Sonora pasó de ser el sexto gobierno peor calificado en 2014, al primer lugar en Cuenta Pública 2017 y 2018 en el manejo de recursos federales, de acuerdo a resultados de la Auditoría Superior de la Federación y a estar entre los tres mejores a nivel nacional en la suma de las cuentas públicas de 2016 a la fecha y así cerraremos el gobierno, con cuentas claras hasta el último minuto, afirmó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano, durante la entrega de reconocimientos como Servidora Pública y Servidor Público Íntegros del Año 2020.

Durante este evento virtual, donde la mandataria estatal reconoció a las y los servidores públicos que además de su eficiencia y eficacia en el desarrollo de sus funciones también se distinguen por un comportamiento íntegro, fiel a los valores y principios morales, detalló que desde el primer día de su gobierno se propuso cambiar la historia y la narrativa de Sonora en el contexto nacional respecto al manejo transparente de los recursos y el combate a la corrupción y a cinco años el estado en esta materia se encuentra en los primeros lugares.

La mandataria estatal subrayó que durante su gobierno se creó una nueva normatividad en materia de transparencia, una batería de siete leyes para crear el Sistema Estatal Anticorrupción y se dio autonomía al ISAF, que es el único órgano que a nivel nacional puede realizar auditorías en tiempo real “y ese será el broche de oro con el que cerraremos la administración, con cuentas claras hasta el último minuto”, comentó…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

