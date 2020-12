Sonora debe de ser prioridad para que lleguen las vacunas contra el Covid: CPA

Por su alta incidencia en comorbilidades y enfermedades crónico degenerativas, así como su cercanía con los Estados Unidos y el flujo de personas por esta frontera, Sonora debe ser considerado como entidad prioritaria para la llegada de vacunas contra el COVID-19, aseguró la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al participar en la sesión del Consejo Estatal de Salud celebrada en Cajeme, donde se firmó el acuerdo “Por un Sonora en Semáforo Verde” entre autoridades estatales, federales, el Ayuntamiento cajemense, sector empresarial y sociedad civil.

Tras informar que envió un oficio con esta petición oficial dirigido a Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, y Jorge Alcocer Varela, secretario de Salud federal, la gobernadora Pavlovich subrayó que es necesario que llegue esta vacuna a la entidad a la brevedad, ante el incremento de casos, ocupación hospitalaria de las últimas semanas y las condiciones que presenta.

“Sonora es prioridad para que lleguen las vacunas, ¿por qué?, somos un estado seco donde no llueve, donde tenemos un clima desértico y un frío que te duelen los huesos y eso no nos ayuda para nada, pero además somos un estado fronterizo y, lamentablemente, nuestros hermanos de Arizona están pasándola muy mal como ya lo sabemos todos y tenemos que hacer lo necesario para que a Sonora le vaya bien”, aseveró.

¿Qué pasó con los responsables del accidente de la caseta de cobro?

Ha habido mucha información sobre la pareja que murió en el accidente de la carretera de “cuatro carriles”, en la caseta de cobro ubicada a la salida norte de Hermosillo, que se trataba de Rafael Rivera Vidrió y su esposa Enedina Quihuis Mendoza, pero de los responsables que provocaron el choque no se sabe nada, menos de los gatilleros que balacearon al conductor de la Tukon.

Hubo muchas personas que participaron en los hechos del pasado lunes, entre ellos dos que viajaban supuestamente el vehículo Chevrolet Tukon, de modelo reciente, entre ellos uno recibió impactos de bala…De los responsables de la balacera no se sabe nada; es lo que no entiendo, ¿por qué no se resuelven estos crímenes en Hermosillo y otras ciudades más pequeñas?

A lo mejor si son muy eficientes las corporaciones policiacas, pero prefieren no dar a conocer los resultados de sus investigaciones. Tengo entendido que las autoridades no investigan nada, porque no cuentan con el personal suficiente para destinarlos a estas tareas, entonces ¿qué hacen? Las autoridades sólo informan de los hechos, pero no de sus investigaciones.

Antes a nivel estatal y municipal, existían grupos de investigadores que trabajaban para dar resultados positivos a la ciudadanía, al pueblo, desde robos a casa habitación, hasta captura de importantes criminales. Estos grupos desaparecieron de las corporaciones policiacas. Ahora, los delincuentes hacen lo que les da la gana y no existe autoridad que los capture.

Los robos a casa habitación y negocios, asaltos a mano armada, secuestros, levantones, etc, se cometen a diario y no existe una respuesta por parte de las autoridades estatales y municipales. Tampoco de los hechos delictivos del crimen organizado, en donde a diario se reportan enfrentamientos a balazos a plena luz del día y no hay cuerpo policiaco que detenga a los delincuentes.

La ciudadanía se encuentra desprotegida, porque la delincuencia ha crecido mucho en Hermosillo y otros lugares del estado. A nivel nacional, ni se diga, se registran enfrentamientos diversos entre supuestos estudiantes contra policías y entre grupos armados que se disputan sus territorios.

Tampoco se ven resultados por parte de las autoridades federales, esto no hace endebles ante la delincuencia. La ciudadanía sufre mucho…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

[email protected]

Twitter: elreporteroson