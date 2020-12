En total abandono se encuentra la residencia del doctor Samuel Ocaña

La residencia del doctor Samuel Ocaña García, exgobernador de Sonora y actual alcalde de Arivechi, en el cruce de las calles doctor Paliza y Sahuaripa, en Hermosillo, se encuentra un tanto abandonada, con mucha suciedad y maleza en el interior y exterior, de unos meses acá, como que el médico ya no la visita o la vendió. Antes tenía personal que la cuidaba, ahora no se ve a nadie.

Años atrás se veía a Ocaña en las afueras de la residencia y era notorio cuando se encontraba en Hermosillo, a todo mundo saludaba, porque ha sido uno de los mejores gobernadores que ha tenido Sonora en los últimos años. Al exmandatario estatal sí se le ve en Hermosillo, pero no en su casa, que era el orgullo del barrio, tener un personaje de esa naturaleza como vecino.

Recuerdo cuando “destaparon” al doctor Ocaña como candidato del PRI, un grupo de reportero de los entrevistamos en su casa, precisamente en doctor Paliza y Sahuaripa; después era común que lo “agarrábamos” en las afueras de su residencia para entrevista durante su campaña política y más adelante, cuando ya era gobernador de Sonora…Los años pasan y los tiempos cambian.

Ahora la casa se encuentra en abandono, en su exterior, como si ya no hubiera ningún encargado (a) de su limpieza. No creo que el doctor Ocaña haya vendido una propiedad tan céntrica en uno de los barrios más tranquilos de Hermosillo. Además, no tienen necesidades económicas para deshacerse de ella. Se ubica a unos cinco minutos de Palacio de Gobierno.

Continúa muriendo gente inocente a manos del crimen organizado

Dos personas fallecieron la mañana de este lunes a la altura de la caseta de cobro del tramo Hermosillo-Nogales, luego de que el automóvil en el que viajaban fuera impactado por otro automóvil que era conducido a exceso de velocidad por un hombre, quien momentos antes había sido lesionado por impacto de bala por los a bordantes de otro carro que lo perseguían.

De acuerdo al reporte registrado en el 9-1-1, a las 10:37 horas de este lunes, el percance automovilístico ocurrió en el kilómetro 15 de la carretera internacional Hermosillo -Nogales, al norte de la capital sonorense, por lo que de inmediato las corporaciones policiales y servicios de emergencias se trasladaron al lugar de los hechos.

Según información proporcionada por las autoridades, las dos personas fallecidas viajaban en un automóvil marca Chevrolet sedán, tipo Aveo, el cual fue impactado por la parte posterior por un vehículo, Chevrolet modelo reciente, tipo Yukon, color gris.

El Yukon era conducido a exceso de velocidad por una persona que había sido lesionada por arma de fuego y viajaba acompañado de dos menores y una mujer, quienes resultaron con lesiones leves.

En el reporte al 9-1-1 se indica que esta vagoneta, al circular por la carretera a Nogales en el entronque con Prolongación del bulevar Morelos, recibió impactos de bala desde otro vehículo, cuyos agresores lograron lesionar al conductor, quien excedió la velocidad y al llegar a la altura de la caseta impactó al automóvil con los resultados ya descritos.

Las diversas corporaciones policiales realizan operativos por la zona en búsqueda de los presuntos agresores mientras que el conductor fue trasladado a un nosocomio para su atención médica. De los hechos se dio conocimiento al Agente del Ministerio Público para las actuaciones correspondientes…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

