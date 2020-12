Los empresarios deben de entender que este año es atípico; primero es la salud

En la contabilidad de la pandemia del Coronavirus, los gobiernos cuentas los contagios y las muertes como si fueran naranjas. Hoy se contagiaron 380 personas y murieron 150, solo por poner un ejemplo. Si todos los días hay muertos, quiere decir que los enfermos no se alivian y solo recuperan la salud los que tienen síntomas. Por eso es importante que en cuanto “pesquen” un refriado acudir al médico, o a las instituciones de salud del gobierno.

Además, hay que cuidarnos respetando las recomendaciones de las autoridades de salud y no acudir a reuniones en donde asistan muchas personas, como supermercados, abarrotes de los barrios y las colonias que no respeten la sana distancia, que hay muchos. Tampoco las zapaterías y tiendas de ropa, que en su mayoría no vigilan las entradas y que puede entrar todo mundo. Los comerciantes lo que quieren es vender y no pueden darse el gusto de correr a un cliente.

Después de llorar antes de los días navideños, como los niños antes de ser inyectados, los comerciantes “se ponen el huarache antes de espinarse”, y empiezan con sus “lloriqueos” de que les va a ir muy mal y que las ventas no serán como años anteriores. Claro que las ventas no serán igual que otros años, debido a que muchas personas no tienen dinero, porque no han trabajado, además, la gente no puede salir de sus casas por temor a morir al contagiarse del Coronavirus.

Este año ha sido atípico, desde el pasado mes de febrero cuando empezaron los primeros contagios del mal y los comerciantes deben de estar conscientes de la situación que vive el país y el mundo. Ellos quieren privilegios no importándoles la salud de sus clientes, ni la de sus familias. Las medidas sanitarias de las autoridades no toman “al aventón”, y son en base a los contagios diarios que se registran y las camas que se van ocupando en los hospitales.

Todos estamos conscientes que la pandemia a traído crisis económicas muy serias, en donde muchas empresas han “quebrado”, porque no han podido cerrar sus negocios y seguir pagando a sus trabajadores y demás gastos…Otros, han aguantado, pero se encuentran muy endebles y de un momento a otros podrían cerrar, ojalá que no…Mientras, se siguen pagando todos los servicios básicos de electricidad, agua potable y alimentación a las familias.

Trabajarán dependencias de Gobierno en Operativo Navideño Saludable: CPA

En seguimiento a la estrategia de prevención y contención contra el COVID-19 en la entidad, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano instruyó a los integrantes del gabinete legal a coadyuvar con las acciones que se implementarán en el Operativo Navideño Saludable.

En reunión con su gabinete legal, celebrada en Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno, la mandataria estatal recalcó la importancia de trabajar coordinadamente entre todas las dependencias en el Operativo Navideño Saludable, en busca de mantener las medidas y protocolos sanitarios rigurosos y evitar que los contagios aumenten en el estado.

“Le hago un llamado para trabajar transversalmente y apoyar el Operativo Navideño Saludable 2020, es tiempo de que todos se cuiden, de que desgraciadamente no haya posadas, de que los paisanos, en esta ocasión, no vengan, por salud, por cuidarlos a ellos y a sus familias de los contagios”, indicó.

La titular del Ejecutivo Estatal señaló que además de las dependencias estatales que participarán en los filtros en diversos municipios de la entidad, como la Secretaría de Salud, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce), es necesario que se trabaje de manera transversal para reforzar las medidas y que cada instancia estatal contribuya en la prevención de acuerdo a sus competencias.

Agregó que es muy importante trabajar de forma coordinada también con los ayuntamientos, para establecer medidas específicas en los municipios más vulnerables, con la finalidad de inhibir el contagio de COVID-19 en estas comunidades.

PavlovichArellano insistió en seguir promoviendo entre la ciudadanía la urgencia de respetar las medidas preventivas y el distanciamiento social, lavado frecuente de manos y uso de cubrebocas, para evitar que los contagios aumenten más en Sonora e impedir que los hospitales se sigan saturando y reiteró el llamado a los sonorenses a seguirse cuidando en todo momento…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios.

