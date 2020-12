En Pocas palabras

Las bajas temperaturas llegaron a Sonora por lo que hay que cuidar a niños y adultos mayores

Hay que cuidar mucho a los niños y a los adultos mayores porque las bajas temperaturas llegaron para quedarse; estamos en temporada de frío que durará hasta por allá en el mes de marzo. Los niños non muy propensos a las refriados, pero son superados por su condición. Sin embargo, los abuelitos podrían “pescar” una pulmonía y, a como están los tiempos, el Coronavirus, por tal motivo, “vale más no buscarle tres pies al gato, cuando sabemos que tiene cuatro”.

Los jóvenes no les dan mucha importancia a estas recomendaciones, porque ellos aguantan todo, pero son los que llevan el virus a sus hogares…Los viejos sin salir de sus casas adquieren el mal y se preguntan, ¿si yo no he salado para nada, cómo me pegó la enfermedad? Gran parte de los contagiados son personas que han guardado cuando menos la regla de tres: Se lavan las manos varias veces al día, guardan la sana distancia y no saludan de beso, ni de besos, ni de abrazos.

He perdido varios amigos muy cercanos en esta pandemia, también a familiares, que no tuve oportunidad de despedirme de ellos, porque el mal los agarró de sorpresa. Y es que cuando ya superas los 50 años de edad es difícil salir adelante, más cuando crees que una gripe invernal y no le das mucha importancia…Sin embargo a mis amigos y familiares los agarró el mal en tiempo de calor…En los últimos días se han incrementos los casos de Covid-19 en forma alarmante.

Los restaurantes, como siempre, no están de acuerdos con las nuevas medidas sanitarias

Los restaurantes-cantina deberán cerrar a las 22:00 horas y, por supuesto, “pegó de gritos” el dirigente de la Cámara nacional de la Industria Restaurantera (Canirac) en Sonora, Manuel Lira Valenzuela, porque para ellos el negocio más fuerte lo tienen después de la 10 de la noche, que es cuando empiezan a funcionar como cantina…La gente puede ir muy bien a desayunar, comer a medio día y cenar temprano, antes del límite, para no afectar la economía de los restauranteros.

Sería terrible que cerraran durante todo el día, porque si se puede llegar a esos extremos si no se respetan las medidas sanitarias de la secretaría de Salud…Los empresarios no deben de pensar solo en sus ganancias, también en lo que podrían provocar de no hacer caso, más enfermos de Coronavirus y más muertes. Todos estamos propensos a contraer el virus, por tal motivo, debemos cuidarnos y protegernos para no llenar los hospitales y tener que pasar la enfermedad al aire libre.

Sonora pudiera regresar al semáforo rojo: Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano

Para fortalecer las acciones preventivas ante el repunte de contagios de COVID-19 en la entidad, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano anunció el Operativo Navideño Saludable, con el que se implementarán filtros sanitarios y se invitará a los paisanos a que no acudan a los municipios sonorenses en estas fechas decembrinas, a fin de evitar más contagios en el estado.

En reunión virtual de evaluación del Plan General de Contingencia COVID-19, acompañada por Enrique ClausenIberri, secretario de Salud, la mandataria estatal expuso el Operativo Navideño Saludable, con el que se busca realizar acciones de prevención, brindar atención de salud y solicitar a los paisanos que acostumbran visitar el estado en estas épocas, evitar hacerlo para proteger a las familias sonorenses.

“El Programa Paisano que sea informativo y preventivo, que no sea una invitación como siempre se hacía a que la gente nos visitara, lamentablemente, ahorita no podemos ser irresponsables e invitar a nuestros paisanos a que nos visiten, por el contrario, les tenemos que advertir lo que puede suceder y que sus familias en los municipios donde ellos son originarios pueden resultar contagiadas”, afirmó.

En este Operativo Navideño Saludable se conjuntarán esfuerzos del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior (Cevce), detalló la gobernadora Pavlovich, al señalar que con ello se busca colocar filtros para brindar atención de salud y solicitar a los paisanos que eviten visitar los diferentes municipios de la entidad.

La Gobernadora Pavlovich Arellano solicitó al Consejo Estatal de Salud reunirse de forma inmediata para definir los lineamientos y protocolos que tendrá este Operativo Navideño Saludable, donde además de reconvertir el Programa Paisano, se tenga una campaña intensa de prevención que alerte a la ciudadanía para evitar reuniones y posadas navideñas, que puedan llevar a la saturación de hospitales.

Los esfuerzos deben ser dirigidos para implementar medidas preventivas en busca de no tener que suspender las actividades económicas, recalcó la gobernadora Pavlovich, por eso el llamado, una vez más, a la ciudadanía, a respetar los protocolos, evitar exponerse y ser conscientes de que si el aumento de contagios sigue creciendo se llegará de nuevo al semáforo rojo y se tendrán que realizar medidas más rigurosas…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

[email protected]

Twitter: elreporteroson

Teléfono celular: 662 256-57-92