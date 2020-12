Necesaria una tregua entre bandas del crimen organizado para pasar una Feliz Navidad

Los tres niveles de gobierno deben de hacer algo para frenar la violencia y que los sonorenses pasemos una feliz Navidad y recibamos con ánimo y mucha energía el próximo 2021; podrían lanzar un llamado a los grupos de la delincuencia organizada para que suspendan sus actividades en el mes de diciembre. Creo que los cuerpos policiacos están dejando hacer a las bandas criminales para haber si de matan entre ellos, pero, al parecer, no les ha dado resultado.

Los integrantes de las bandas criminales también tienen padres, esposa, hermanos, hijos y demás familia y podrían respetar un acuerdo hecho público. Esto se hace hasta en las guerras, le llaman “tregua”, en donde se suspenden los tiroteos. Es importante que todos pasemos una feliz Navidad y que recibamos el año nuevo con nuevos proyectos de vida. A lo mejor el estar reunidos toda la familia se cambia la forma de pensar y muchos jóvenes se arrepientan de la vida que llevan.

Se dice que el que entra a las bandas delictivas ya no puede salir, porque “sabe demasiado” y esos grupos no pueden arriesgar a ser detenidos por las autoridades policiacas. Hay mucha gente que está involucrada en la delincuencia y, usted ni yo, no tenemos una idea de quienes son. El destino de los criminales es dos: la cárcel, o la muerte. En ocasiones estos involucran al resto de la familia y es cuando se acaban familias enteras, hechos muy lamentables para los sonorenses.

Los tres niveles de gobierno no han podido frenar la violencia en Sonora, ni en todo el país, por lo que la Guardia Nacional, los militares y la policía federal, le han fallado al presidente Andrés Manuel López Obrador, por lo que se deberían de tomar otras medidas más afectivas, ya que en dos años de la administración esta va como el cangreso, caminando para atrás. México necesita salir adelante y dejar al presidente en su “burbuja”, en donde él y sus colaboradores son felices.

Como muestra un botón, registra Hermosillo dos hechos violentos que dejaron dos muertos

La tarde de este miércoles fueron privadas de la vida dos personas por sujetos armados en hechos distintos ocurridos en Hermosillo, que provocaron una inmensa movilización policiaca de autoridades municipales y estatales. De acuerdo con la información oficial, la primera agresión ocurrió en una gasolinera ubicada en la carretera a La Colorada, cerca de las 15:00 horas. En el lugar, los oficiales resguardaron la escena y solicitaron apoyo de Servicios Periciales al observar que la víctima no presentaba signos vitales y que había varios casquillos percutidos.

De manera extraoficial, se menciona que se trata de un hombre que se encontraba a bordo de su vehículo en una estación de gasolina echando combustible; después una persona con arma larga se le acercó y disparó en repetidas ocasiones, dándose a la fuga de inmediato cuando las autoridades se dirigían al lugar.

En otros hechos, cerca de las 15:20 horas se reportó en la calle Tres y avenida Constituyentes a otra persona sin vida, como resultado de otra agresión a mano armada, en la colonia Misión del Sol. Al presentarse la Policía Municipal, se localizó el cuerpo de un joven de entre 20 a 30 años de edad, el cual no fue identificado en el momento por las autoridades…Los vecinos señalan haber escuchado cuatro disparos antes de alertar al 911.

Una vez que llegaron peritos, se reunieron los primeros indicios y se turnaron ambos casos al Ministerio Público especializado en homicidios y lesiones dolosas para dar con los presuntos de cada hecho.

Alfonso Romo, otro sonorense que sale de la administración de Andrés Manuel López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer a través de sus redes sociales la salida del sonorense Alfonso Romo, coordinador de la Oficina de la Presidencia. “Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia, pero seguirá siendo mi principal enlace con el sector privado”, señaló el Presidente en su cuenta de Twitter.

El presidente destacó: “Lo cierto es que fue funcionario público solo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría dos años y se cumplió el plazo”. Resaltó: “Poncho está más en mi visión de que lo importante no es el cargo, sino el encargo”.

Advirtió que Alfonso Romo le ha ayudado y “me seguirá ayudando. Es un hombre independiente, honesto, comprometido con las causas justas y además es mi amigo”, apuntó. Recordó que “fue el primero de los empresarios en adherirse al movimiento de transformación”.

Como se recordará, hace unos días dejó el Gabinete presidencial otro sonorense, Alfonso Durazo Montaño, que buscará la gubernatura de Sonora en las próximas elecciones…Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios.

[email protected]

Twitter: elreporteroson

Teléfono celular: 662-256-57-92