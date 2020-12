Empata Barcelona ante el Eibar 1-1

El Barcelona le dijo adiós al 2020 de la manera más adecuada para un año que preferiría olvidar.

Un empate 1-1 ante el Eibar refleja en gran parte un año gris para el cuadro blaugrana, que de momento se mantiene lejos de la cima de LaLiga. Suma 25 puntos tras 15 juegos y está a siete del líder Atlético de Madrid.

Sin Lionel Messi en el campo, que tuvo permiso especial para tener unos días más de vacaciones que le ayuden a sanar una molestia en el tobillo derecho, los errores en la ofensiva no se hicieron esperar.

Antoine Griezmann otra vez no marcó diferencia, fue titular y dejó el juego en el segundo tiempo, y Martin Braithwaite falló un penal al minuto 8 que pudo poner por delante al Barcelona.

El marcador se abrió para el 57′ por medio de Kike García, que tomó el balón en tres cuartos de cancha y tras llegar al arco disparó para vencer a Marc-André ter Stegen.

El alivió fue el tanto de Ousmane Dembélé al 67′ que evitó el descalabro pero no las nuevas críticas que se le vendrán a un equipo que espera en el 2021 tenga mejor desempeño.

Y es que el año que se va le deja cero títulos, una crisis deportiva que tuvo su punto máximo con la humillación 8-2 que le propinó el Bayern Múnich en Champions League y la novela por la posible salida de Lionel Messi que orilló a la renuncia del presidente Josep Maria Bartomeu.

El mal momento azulgrana acabó con su racha de 12 temporadas en las que había cerrado el año con una victoria. La última ocasión que no lo había hecho fue a finales de 2007, cuando perdió 1-0 ante el Real Madrid.

El Eibar sacó puntos por primera vez en su historia de visita ante el Barsa; llegó a 16 unidades para ubicarse en la posición 14.

Debían ganar

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, dijo que su equipo «mereció ganar» e hizo «lo necesario» después de empatar en LaLiga ante el Eibar en el Camp Nou.

«Ellos solo han chutado a puerta una vez. Creamos ocasiones, pero no marcamos el penalti y luego tuvimos un error en defensa. Lo hicimos bien, trabajamos duro, pero nos está pasando esto muchas veces», añadió el holandés.