Elimina Carlos Vela al América en Concachampions

El América le falló a su afición y a la Liga MX tras caer 3-1 ante el LAFC de la MLS, con lo que no pudo certificar otra Final de la Concacaf Liga de Campeones entre clubes mexicanos, y el equipo de la MLS ahora va ante Tigres.

Las Águilas parecían volar con tranquilidad pero regalaron el boleto al duelo por el título regional al arranque del complemento, con un inspirado Carlos Vela, que marcó al 46′ y 47′; antes de que, al 95′, Latif Blessing cerrara el marcador.

El ex seleccionado mexicano fue el motor de su equipo, que eliminó a otro club mexicano, como antes lo hicieron con el León, en Cuartos; y con el Cruz Azul, en Semifinales.

Apenas al 11′, el azulcrema Sebastián Cáceres abrió el marcador con un cabezazo a primer poste, en tiro de esquina, para decepción de Los Ángeles Football Club, que había sido mejor hasta entonces.

El América dejó de pegar en el arco rival y permitió que el equipo de la MLS poco a poco se animara, hasta que al 40′, un remate de Eddie Segura exigió que Guillermo Ochoa se recostara en una gran atajada.

El LAFC se repuso no solo al gol azulcrema sino también a que el silbante Juan Gabriel Calderón no les dio un claro penalti sobre Eduard Atuesta, al 45′, tras una falta de Richard Sánchez.

El colombiano quedó tendido y Ochoa fue a provocarlo, lo que causó que Atuesta reaccionara para que el portero mexicano se tirara al suelo como si le hubieran pegado en la cara. El silbante entonces expulsó al futbolista de la LAFC.

El primer tiempo terminó caliente y las bancas se vaciaron, pues Herrera reclamó un insulto de Atuesta cuando éste salía de la cancha. El «Piojo» también respondió a una agresión de un integrante del cuerpo técnico de Bob Bradley, DT del LAFC.

Las Águilas salieron dormidas porque Cáceres le regaló el balón, pese a no tener presión, a Vela, quien no desaprovechó e igualó el marcador con disparo; luego hizo otro con remate cruzado en una descolgada; hasta que Blessing cerró la cuenta al empujar un rechace de Ochoa.

El América falló otra vez y el LAFC ahora quiere el título de la Concacaf ante Tigres, que nunca ha podido coronarse.