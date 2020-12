Eligen a Matías Carrillo para el Salón de la Fama

Tras ser electo al Salón de la Fama casi por unanimidad, Matías Carrillo

reconoció estar feliz por haber sido el ex pelotero que más votos recibió entre los 16 candidatos a llegar al

Recinto de los Inmortales.

“El Coyote” Carrillo fue incluido en 52 de las 54 boletas contabilizadas en la ceremonia virtual realizada este jueves, para alcanzar 96.3 por ciento de los sufragios emitidos por el comité elector.

“Me siento feliz, me siento contento, de antemano se toda la trayectoria, todos los números de Matías Carrillo, se lo que hizo, y sin duda me pongo del lado contrario, siendo uno de los votantes, pues le doy el voto no porque me caiga bien sino por todo lo que hizo dentro del beisbol mexicano tanto en invierno como en verano”, declaró Matías.

El historiador del Salón de la Fama, Horacio Ibarra, informó que nadie ha alcanzado el logro de ser electo de manera unánime, aunque Carrillo estuvo cerca.

En entrevista, el ex jardinero confesó que si le dieran a escoger una gorra para ingresar al Salón de la Fama la haría con la de Tigres capitalinos, o con la de los Ostioneros de Guaymas.

Carrillo dijo que la mayor satisfacción de todo pelotero activo es participar en el beisbol de las Grandes Ligas.

“Bueno el haber llegado a Ligas Mayores creo que es la mayor satisfacción de cualquier jugador profesional, el jugar en Ligas Mayores aunque sea un día y eso gracias a Dios se logró…ese fue de los momentos más bonitos de mi vida dentro del beisbol”, expuso el bateador zurdo.

Mencionó también entre los recuerdos memorables el haber enfrentado como bateador a su hijo, Matías Carrillo jr, quien lo dominó con una rola por la segunda base.

Reconoció que es motivo de alegría ver que junto a José Luis Sandoval, el siguiente año ingresarán al Salón de la Fama dos elementos nacidos en el área de Los Mochis.

Matías Carrillo fue uno de los peloteros más completos en el beisbol mexicano. Jugó 22 temporadas en verano con Tigres y Poza Rica, y 27 campañas en el Pacífico, con Guaymas, Mexicali, Guasave, Obregón, Mazatlán y Los Mochis.

En Grandes Ligas tuvo participación una temporada con los Cerveceros de Milwaukee, y dos con los Marlines de Florida.