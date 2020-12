Despreocupa a Christian Vázquez el Óscar

El mexicano podría ser galardonado por su papel en el filme «I Carry You With Me», una producción mexicano-estadounidense dirigida por Heidi Ewing y que ganó el premio de la audiencia en el Festival de Sundance 2020

El actor Christian Vázquez, nativo de Guadalajara, aseguró que, aunque no consiga levantar un Óscar en 2021, ya se siente ganador por su posible nominación a los premios puesto que ello implica que la Academia está siguiendo de cerca su trabajo.

Vázquez se perfila como nominado a los premios del próximo año en la categoría como Mejor Actor de Reparto por su papel en el filme «I Carry You With Me» (Te Llevo Conmigo), una producción mexicano-estadounidense dirigida por Heidi Ewing y que ganó el premio de la audiencia en el Festival de Sundance 2020.

«Pase lo que pase, me siento muy afortunado y ganador porque han volteado a ver nuestro trabajo y porque mi nombre ya está figurando al lado de actores a los cuales admiro», dijo Vázquez, de 33 años, en una entrevista telefónica.

«Te Llevo Conmigo», el primer filme de Ewing -codirectora del documental nominado al Óscar en 2006 Jesus Camp-, narra la historia de Iván (Armando Espitia), un chef que deja a su familia y a su alma gemela (Vázquez) en México para hacer un viaje a Nueva York, una ciudad que lo cambiará para siempre.

La película, inspirada en la vida real, es una mezcla entre documental y ficción en la que se ve la historia de ambos jóvenes y a los verdaderos protagonistas en la actualidad. La homosexualidad y la migración, temas muy sensibles en México, son retratados bajo el hilo conductor del amor.

«La película toca el tema de la homosexualidad, pero después queda en segundo plano y, creo, eso es lo que tenemos que hacer: ser más abiertos a ese tipo de temas (…) ser un poco más tolerantes y aceptar más», comentó Vázquez.

Con al menos 117 asesinatos, la comunidad LGBTI vivió uno de sus años más violentos en el país en 2019, el primero bajo el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, la película le pone un rostro al tema migratorio, generalmente visto como una masa de gente que cruza hacia Estados Unidos, a pesar de que casi todos los mexicanos conocen o tienen a alguien que se fue a buscar el sueño americano.