Descartan pleitos por herencia de Armando Manzanero

En la familia Manzanero no habrá dramas ni pleitos por la herencia, aseguró María Elena, la segunda de los siete hijos que tuvo Armando Manzanero, el célebre yucateco fallecido este martes.

«Todo está clarísimo (mi papá) siempre fue muy previsor y él nos dio todo en vida. No hay nada por lo que nadie pueda sentirse ofendido o peleado porque todo nos lo dio en vida y todo lo compartimos», indicó la hija de Manzanero en enlace telefónico desde Mérida.

Luego de haberse llevado las cenizas de su progenitor a la capital yucateca, Malena, como le dicen en la familia, aseguró que los siete hermanos se llevan bien y son cercanos.

Armando, María Elena, Diego y Martha fueron los vástagos que el autor de «Somos Novios» procreó con su primera esposa, María Elena Arjona Torres; los cuates Mainca y Rodrigo, además de Juan Pablo, los crió junto con María Cristina Blum.

«Es muy difícil que nos unamos más porque nos adoramos, siempre decimos qué fortuna tenemos de que mis papás nos hayan hecho como nos hicieron. Somos unidísimos, bueno, la distancia con Mainca, con Rodrigo (físicamente) nos impide más, pero cada que nos vemos, pues la pasamos muy bonito, nos queremos, nos apoyamos, pero todos los demás están.

«En el chat siempre, mientras mi papi estuvo en el hospital, estábamos apoyándonos, queriéndonos. Nos llevamos bien».

Y sobre la administración y asuntos relacionados de su padre como compositor e intérprete, afirmó que todo quedará en manos de la SACM, de la cual era presidente cuando murió, y fue miembro activo durante casi toda su vida.

«La Sociedad de Autores (y Compositores de México, SACM) es la que hace todo eso, para eso existe, por eso aprendí mucho con ellos. Íbamos muchísimo para allá… (mi papá me llevaba), recuerdo muchísimo cuando Consuelo Velázquez era presidenta, yo era una niña, vi eso. Todo eso seguirá en orden», enfatizó.

Añadió que en los próximos días decidirán cómo será la última ceremonia privada para despedir al «Rey del Bolero». Eso sí, incluirán champaña y música, vestidos todos de blanco y cantando la pieza «Cuando Me Vaya de Aquí«, que grabó con la ecuatoriana Paulina Aguirre.

«Queremos organizar una misa en línea. Sí sabemos que hay mucha gente que nos quiere acompañar, y algo se tendrá que hacer. Mi padre era creyente, no muy practicante, aunque sí iba cuando podía a misa».