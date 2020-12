Descarta Enrique Guzmán dueto con Frida Sofía

El cantante hará un concierto en el que garpa duetos con varios artistas, pero no estará incluida su nieta porque “Para hacer un dueto hace falta que canten dos y ella no canta”

Una reconciliación con Frida Sofía sería casi imposible, según platicó Enrique Guzmán en una rueda de prensa, ya que según el cantante, es muy difícil entablar una conversación con su nieta.

El padre de Alejandra Guzmán otorgó una entrevista a los medios de comunicación que fue reproducida en el programa «Hoy», para promocionar su próximo concierto virtual en el que hará duetos con varios artistas, como Yahir, Kalimba y Erik Rubín, y se transmitirá vía streaming el próximo 26 de diciembre.

Pero la prensa lo cuestionó sobre si haría una participación con su nieta Frida Sofía, quien ha realizado varias presentaciones como cantante, a lo que el “rocanrolero” contestó:

«Para hacer dueto, tienen que cantar los dos y ella no canta”, dijo.

Sobre si existe la posibilidad de alguna reconciliación, el intérprete de “La Plaga” externó que lo ve difícil, ya que es difícil de entender a su nieta porque le tienen que poner muchos “beeps” cuando habla, por tanta grosería que sale de su boca.

“Yo quisiera que hubiera un poco más de conexión, aunque las declaraciones que he visto de ella tiene muchos ‘beeps’. De lo que habla, es poco y casi todo son groserías, es difícil entenderla”, apuntó.

El ídolo del rock and roll en español destacó que el año que entra hará todo lo que no pudo hacer este año, ya que lo verá como que no contó, y espera que pronto llegue a México la vacuna contra el Covid-19 para que la pandemia termine pronto.