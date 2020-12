Desaprueba Canacope gestión de AMLO

A dos años del actual gobierno federal

En estos dos años del actual gobierno federal nos ha quedado a deber a los mexicanos en diversos temas como el aumento en la inseguridad, eliminación de fideicomisos, reducción de recursos para los estados, deficiencia en el sector salud y la crisis económica, consideró Martín Zalazar Zazueta.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de Hermosillo (Canacope-Servytur), señaló que en la actual administración federal, hay rubros donde no se ha registrado un avance como se esperaba, los cuales son esenciales para el desarrollo óptimo del país.

“En México sigue habiendo varios pendientes que el gobierno federal aún no ha podido solucionar o al menos plasmar avances de los mismos. Por ejemplo en seguridad además que aún no nombra a un nuevo o nueva titular, sigue siendo un asunto que los mexicanos reclamamos mejore de manera considerable, lo mismo con los problemas en el sector salud y que incluso han sido más evidentes en la época de la pandemia del Covid-19, y ni que decir de lo económico, y la eliminación de los fideicomisos», dijo.

Zalazar Zazueta indicó que los aspectos negativos sobrepasan a los positivos del actual gobierno federal, que aunado a la contingencia sanitaria que complicó más el escenario nacional, se incrementa más lo que está pendiente en estos dos años de gobierno federal.

Resaltó que se requieren de mayores ajustes para que la maquinaria que dirige a este país obtenga los beneficios que requiere su población principalmente en temas de salud, educación, generación de empleos y seguridad.

«México debe abrirse más a las inversiones y atender de una mejor manera los sectores estratégicos que la nación demanda para su crecimiento óptimo», finalizó.