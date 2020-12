Denuncian a ex bailarín por abuso sexual

En octubre, un grupo de mujeres denunció al ex bailarín de la Compañía Nacional de Danza de México (CND), Alfredo Tomás Aldama Sánchez, por abuso sexual, acoso sexual y corrupción de menores.

A partir de las denuncias, se abrieron las carpetas de investigación CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-01/01027/10-2020 y CI-FIDS/FDS-6/UI-FDS-6-02/01036/10-2020.

«Somos varias mujeres las que fuimos abusadas sexualmente, siendo menores de edad, por Alfredo Tomás Aldama Sánchez, ex bailarín de la Compañía Nacional de Danza de México (CND).

«Por lo cual se iniciaron varias carpetas de investigación en la Fiscalía General de Justicia, por acoso y abuso sexual, así como por corrupción de menores», informaron las víctimas en un comunicado.

Además, acotaron que también hay una queja en la Comisión de Derechos Humanos local por los tratos que recibieron por parte de funcionarios de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la CDMX.

Por medio del hashtag #MeTooBallet, las jóvenes exigen justicia por parte de las autoridades correspondientes y piden que el exbailarín no sea contratado en academias de baile.