Defiende manejo de crisis de salud

Consideró que se ha enfrentado con eficacia y estrategias no convencionales, al igual que la crisis económica, lo que ha permitido salir de la adversidad

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la crisis sanitaria y económica causada por Covid-19 se ha enfrentando con entrega, eficacia y estrategias no convencionales, lo que ha permitido salir poco a poco de la adversidad.

«En vez de quedarnos con los brazos cruzados, decidimos enfrentar tanto la crisis sanitaria como la económica con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales que nos han permitido ir saliendo poco a poco de la adversidad por el bien del pueblo y de nuestra Nación», afirmó.

En cuanto a las acciones para combatir la pandemia, informó que a pesar de haber heredado un sistema en ruinas y minado por la corrupción, se logró terminar de construir 130 hospitales y reconvertir 971 para atender a pacientes con el virus.

«Se han instalado 32 mil 200 camas generales y 10 mil 735 con ventiladores. Se capacitó a 193 mil 645 médicos generales, se compraron equipos, se contrató a 71 mil trabajadores de la salud y gracias al apoyo del pueblo, de las enfermeras, de los médicos que han puesto en riesgo hasta sus vidas y a los directivos encargados de conducir toda esta estrategia, no nos hemos visto rebasados», aseguró al rendir el Informe por su segundo año de Gobierno.

Recalcó que se ha procurado que a ningún enfermo le falte atención médica y hospitalaria.

«No podría dejar de mencionar la solidaridad y el humanismo demostrado por fundaciones de empresas y hospitales privados que desde los primeros días de la pandemia nos están apoyando para atender enfermos de Covid y de otros padecimientos», insistió.

«Asimismo, hemos establecido relaciones con farmacéuticas y gobiernos internacionales para obtener y aplicar lo más pronto posible la vacuna contra el Covid».

Reconoce que no han bajado homicidio

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que su Gobierno no ha reducido los homicidios dolosos, feminicidios ni la extorsión.

«También hemos avanzado en la solución al grave problema de la inseguridad y la violencia que nos dejaron los gobiernos anteriores, en esta materia la prioridad ha sido atender las causas que llevaron a la descomposición social con la premisa de que la paz es fruto de la justicia.

«En mi Gobierno la autoridad no se asocia con una delincuencia, no hay impunidad para nadie y aunque todavía falta mucho para pacificar el País, sostenemos con ello que se revirtió la tendencia al alza de la mayoría de los delitos que se cometían, las únicas excepciones han sido el homicidio doloso, el feminicidio, la extorsión, que han aumentado el 3.8 por ciento, 8.9 por ciento y 21 por ciento», dijo en su informe en Palacio Nacional.

Sin embargo, el Mandatario presumió una disminución del 30 por ciento en delitos del fuero federal en los primeros 11 meses de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2018.

Afirmó que, según datos del Inegi, también han bajado ocho de once delitos de alto impacto del fuero común.

«Por ejemplo, el robo a casa habitación se ha reducido un 23%, el robo a transeúnte en 30%, el robo en el transporte público colectivo en 42%, el robo en transporte público individual 8%, el robo de vehículo 35% menos, el robo a transportistas 26%, el robo a negocios 15% y el secuestro ha bajado 29%», indicó