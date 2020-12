Cuestionan en la Fecanaco incremento al salario mínimo

Precisan que muchos negocios no podrán aguantar ese aumento y provocará despidos, incluso algunos podrían cerrar al no resistir esa nueva carga

En contra del incremento al salario mínimo que se aplicará a partir de enero del 2021, se mostró la Fecanaco Hermosillo por considerar que esto generará despidos, sobre todo en las pequeñas empresas.

El vicepresidente en Sonora de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio, Martín Zalazar Zazueta, señaló que la decisión de incrementar un 15 por ciento el salario mínimo en México en el 2021 traerá consecuencias negativas para varios sectores económicos, principalmente para las micro, medianas y pequeñas empresas (MiPymes), toda vez que muchos no podrán aguantar ese aumento y provocará despidos, incluso, algunos negocios podrían cerrar al no resistir esa nueva carga.

Reconoció que la decisión de elevar el salario mínimo a 141.70 pesos y a 213.39 pesos en la Zona Libre de la Frontera Norte por parte de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), va a afectar en mayor medida a los pequeños comerciantes cuya economía se ha agravado en los últimos meses a consecuencia de la pandemia del Covid-19.

«Consideramos que ese incremento salarial del 15 por ciento a partir del primero de enero en todo el país debió de haber tomado en cuenta factores como las condiciones actuales que estamos padeciendo tanto por el aspecto de la lenta recuperación económica como los graves atrasados que han provocado directa e indirectamente el coronavirus», dijo.

En ese sentido, consideró que dicha decisión debió de haber sido consensuada con el gremio empresarial mexicano, además de tomar en cuenta las condiciones actuales en las que se encuentra el país y las que se tendrán en el 2021 a consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Zalazar Zazueta manifestó que antes de pensar en un aumento al salario mínimo, la Federación debió haber priorizado la recuperación del mayor número de empleos posibles.

«Este aumento del 15 por ciento al salario en México le va a significar un fuerte impacto económico para muchos negocios porque hay un sinfín de ellos que no tienen actualmente los ingresos suficientes para cubrir esa alza salarial. «Nosotros no estamos en contra de que haya mejores salarios en México pero las condiciones actuales no lo permiten, estamos en una etapa de recuperación económica y de empleos que se han perdido millones de ellos por culpa de la crisis del Covid-19», puntualizó.