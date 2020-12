Continúa el paro de labores en el Cecytes

Luego de no obtener respuesta por parte de las autoridades federales respecto al pago equivalente al incremento salarial, trabajadores de Cecytes continúan con el paro nacional de labores, y sin subir calificaciones finales del semestre.

Ramón Gastélum Lerma, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora, dijo que desde el pasado viernes que estalló el paro en todos los planteles del país hasta el día de hoy, no ha habido acercamiento de las autoridades para atender el conflicto que afecta a los mil 600 trabajadores de Sonora y 30 mil a nivel nacional.

Señaló que este beneficio se debió haber aplicado desde el pasado mes de mayo, sin embargo, no se ha hecho efectivo, por tal motivo, habrán de continuar con el paro de actividades, y no subir calificaciones finales de los 28 alumnos de dicho plantel a la plataforma.

«Hasta el día de hoy no hemos obtenido respuesta por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para radicar a los estados el recurso federal correspondiente al pago de la política salarial», dijo.

Gastélum Lerma reiteró el llamado a mantener la unidad y seguir participando activamente en las próximas acciones que habrán de realizar de no haber respuesta de las autoridades en los próximos días.

Son 51 planteles Cecytes de Sonora a quienes se les adeuda cerca de 15 millones de pesos, y mil 681 planteles del país, a quienes se les adeuda más de 200 millones a nivel nacional, por concepto de incremento del 3.4 por ciento al salario.