Cesa el América a «El Piojo» Herrera

Ya no se ajusta al plan deportivo y administrativo que, para mediano plazo, se ha fijado el club, justifican directivos

Miguel Herrera no es más técnico del América.

El club cesó a «El Piojo», pese a que el estratega tenía contrato hasta 2024. En el tintero quedó la intención de convertirse en el más ganador de títulos en la historia de las Águilas.

«El día de hoy, el Club América ha decidido dar por terminada la relación laboral con el señor Miguel Herrera, dado que esta ya no se ajusta al plan deportivo y administrativo que, para mediano plazo, se ha fijado el club.

«Agradecemos al hasta hoy director técnico su entrega y dedicación. Sin embargo, los resultados que se ha obtenido en lo deportivo y actitudes dentro de la cancha no cumplen con la grandeza de la institución ni son los que espera la directiva del club ni mucho menos la afición. Le deseamos al señor Herrera la mejor de las suertes», informó el club.

América no tuvo más paciencia tras la eliminación en los Cuartos de Final del Guardianes 2020, en la serie contra Chivas, así como en la Semifinal de la Liga de Campeones de la Concacaf luego de caer frente a Los Ángeles FC, partido en el que el técnico estuvo inmiscuido en una gresca por la que incluso tuvo un derrame en el ojo izquierdo.

Ese fue el último exabrupto de Herrera, quien no hace mucho llamó «pu» a un árbitro, lo que le acarreó una sanción interna, nada menos que una multa por un mes de salario, dinero que fue destinado a instituciones de beneficencia.

América ya busca al sustituto, ya que en dos semanas comienza el torneo Guardianes 2021.

«El club se dedicará, de tiempo completo, a concretar los objetivos y metas que se trazaron en su plan estratégico de cinco años.

«Con este objetivo en mente, para el torneo próximo que inicia en enero ya se habrá nombrado a un nuevo director técnico.

Una serie de entrevistas están en proceso para asegurar esto», informó América. Herrera regresó a las Águilas en el Apertura 2017 y sumaba 11 torneos al frente del equipo en esta segunda etapa. Ya tenía el récord de victorias, pero no logró el de más títulos, ya que con cuatro campeonatos sigue empatado con Raúl Cárdenas y Jorge Vieira.