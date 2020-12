Celebra familia Castro Rivera la Navidad

La exprimera dama de México, Angélica Rivera, se reunió con su expareja para celebrar la llegada de la Navidad junto a sus tres hermosas hijas

Angélica Rivera, la exprimera dama de México celebra esta Nochebuena la llega de la Navidad junto a su expareja y padre de sus hijas José Alberto «El Güero» Castro, así se dio a conocer gracias a una imagen que compartió su hija Sofía Castro.

Hace unos días, Sofía Castro y su hermana Fernanda hablaron de cómo celebrarías las festividades de Navidad este año a causa de la pandemia de covid-19, donde revelaron que la pasarían junto a sus padres Angélica Rivera y «El Güero» Castro, mismos que tiene varios años separados.

Principio del formulario

Así como fue anunciado, la actriz mexicana exesposa del expresidente de México Enrique Peña Nieto se reunió esta noche con sus tres bellas hijas: Sofía, Fernanda y Regina, a quienes procreó con el productor de televisió José Alberto Castro, hermano de la actriz Verónica Castro.

«Merry Christmas form our family to yours. Que tengan salud, amor, muchas bendiciones y que todo lo bueno los abrace y se quede con ustedes. Todo mi amor y cariño siempre», escribió Sofía Castro en Instagram.

En el video que subió Sofía Castro con su hermana Fernanda le preguntaron directamente a Angélica Rivera qué le pide a Santa Claus en esta Navidad a lo que respondió que deseaba salud para cada hogar alrededor del mundo.

«Yo le pido a Santa mucha salud para el mundo y tener mucha salud, y obviamente que el amor nunca falte en los corazones de cada hogar», siendo esta la primera declaración pública de más de tres palabras en los videos de su hija.