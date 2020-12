Capacitan a contralores municipales

Para exhortar a los contralores de los 72 municipios del estado a conducirse con responsabilidad hacia el cierre de sus administraciones y ser ordenados con su documentación de cara al proceso de entrega recepción, personal de la Secretaría de la Contraloría General del Estado impartió el taller virtual “La importancia de los archivos en la entrega-recepción en la Administración Pública Municipal”.

Miguel Ángel Murillo Aispuro, titular de la dependencia, resaltó que mantener los archivos de una administración actualizados y ordenados es parte fundamental en el proceso de entrega recepción, además de ser una memoria de lo que se hace y no se hace, todo para bien de la comunidad.

“Esta actividad se inscribe en el programa de mejora continua que ha implementado la gobernadora Claudia Pavlovich, que es muy constante en su solicitud que no cejemos en la tarea de capacitación y estamos muy alentados también de la respuesta que siempre recibimos de todas las contraloras y contralores que conforman la Comisión Permanente de Contralores estados municipios en Sonora”, indicó.

Murillo Aispuro resaltó el avance que se ha tenido en el estado en materia de rendición de cuentas, ya que el ISAF hoy tiene mejores informes respecto al comportamiento de los gobiernos municipales en relación a cuentas públicas y lo que se tiene que atender, donde el archivo es muy importante, ya que con su organización se pueden evitar las observaciones.

Francisco Cuevas Sáenz, comisionado presidente del Instituto Sonorense de Transparencia y Acceso a la Información (ISTAI), dijo que esta capacitación les permitirá a las administraciones municipales conocer los documentos para sustentar el proceso de entrega recepción el siguiente año.

Blas Martín Méndez Zazueta, contralor de Santa Ana y Coordinador Estatal de la Comisión Permanente de Contralores Estados-Municipios, mencionó que es importante contar con todos los documentos al momento de entregar una administración para evitar problemas después de este proceso.

“Este taller práctico de la importancia de los archivos redunda más que nada en tener bien organizados los archivos y bien identificados, para que no vayamos a tener ningún problema posterior a la entrega de la administración”, comentó.

Asimismo, se abordó el tema Constitución de Comités de Vigilancia Ciudadana en los Municipios impartido por Javier Francisco Leal Rangel, Coordinador de Promoción de Contraloría Social, SCG, el cual es una estrategia conjunta entre la Secretaria de la Función Pública y la Contraloría General.