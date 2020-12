Caen dos ligados con desaparición de jóvenes en la Ciudad de México

Daniel «N» y Carlo «N», vendían droga en el bar El Barquito, y estuvieron en la balacera ocurrida en dicho lugar cuando desaparecieron Karla Ramírez y Cristopher Hernández

Daniel «N» y Carlo «N», quienes presuntamente vendían droga en el bar El Barquito, en Azcapotzalco, y estuvieron en la balacera ocurrida en dicho lugar cuando desaparecieron los jóvenes de 20 años, Karla Ramírez y Cristopher Hernández, fueron detenidos.

Los aprehendieron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ) y de la Guardia Nacional durante cateos en un domicilio de la Alcaldía Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, respectivamente, como parte de las investigaciones por la desaparición de los jóvenes.

Hasta el momento no se sabe si tienen relación directa con la balacera ocurrida la madrugada del 29 de agosto de este año, ni con la desaparición de Karla y Cristopher, quienes tienen poco más de tres meses de desaparecidos, pero se presume vendían droga en el bar referido y estuvieron durante el incidente.

El pasado martes, los familiares de los dos jóvenes acudieron al bar para exigir a las autoridades que les den respuestas sobre dónde están.

Esa noche Karla y Cristopher, quienes no se conocían, acudieron al mismo bar para divertirse; sin embargo, ocurrió una balacera y, de acuerdo con un video que le enviaron a la familia, los cuerpos de ambos estaban tirados afuera del bar y se presume que se los habrían llevado en una camioneta.

Según información que le llegó a la familia de forma anónima, los dueños del bar habrían sido los responsables de llevarse los cuerpos para evitarse problemas por lo sucedido. Mientras que otros cuatro jóvenes heridos fueron llevados a un hospital para recibir atención.

La Fiscalía informó que, como parte de las investigaciones en relación a esa desaparición, hicieron un cateo en la Alcaldía Miguel Hidalgo, donde detuvieron a Daniel «N», quien tiene un ingreso al reclusorio y es investigado por otros delitos; además, encontraron lo que al parecer es mariguana, polvo similar a la cocaína, un arma de fuego, así como tres caimanes y una báscula gramera.

El otro cateo se realizó en la Alcaldía Azcapotzalco, donde aseguraron presunta mariguana y cocaína, un arma larga y detuvieron a un hombre de nombre Carlo «N».

Los inmuebles fueron asegurados y las personas y lo encontrado fueron puestos a disposición de las autoridades.

A las personas señaladas se les considera inocentes hasta que no haya una sentencia condenatoria en su contra.