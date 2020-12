Aumenta positividad de Covid en Sonora

El secretario de Salud, Enrique Clausen informó que ayer se reportaron 310 nuevos casos y tres decesos para un acumulado de 44 mil 611 enfermos y tres mil 476 fallecimientos

El porcentaje de positividad por Covid-19 ha aumentado hasta un 58.5 por ciento y aun con la posible confirmación de una vacuna para el próximo año, no se debe de bajar la guardia, seguir las medidas sanitarias rigurosas y no hacer fiestas ni reuniones para evitar que los contagios sigan al alza, indicó el Secretario de Salud, Enrique ClausenIberri.

Tras informarse que ayer se confirmaron tres fallecimientos más y 310 nuevos casos de la enfermedad en el estado, señaló que ante las buenas noticias que se han dado en los últimos días, por la posible aprobación de una vacuna, no es momento de relajarse porque en Sonora los contagios siguen en aumento, por eso es importante no bajar la guardia ni realizar posadas ni reuniones.

“La vida tiene sus paradojas y hoy estamos ante una de ellas, la mejor noticia, llega en el peor momento de la pandemia; y bajar la guardia en estos momentos sería tanto como abrir la puerta al coronavirus a una última y mortal embestida. En Sonora, los nuevos casos se han disparado en los últimos días.Ahora más que nunca es cuando más alerta debemos estar y más firme debemos tener la guardia“, aseguró

Este domingo, se confirmaron tres decesos en tres hombres, en dos residentes de Agua Prieta y uno de San Luis Río Colorado, acumulándose 3 mil 476 defunciones.

Además, se registraron 310 nuevos casosen 161 mujeres y 149 hombres, para un total de 44 mil 611 afectados, 173 de los nuevos casos en residentes de Hermosillo; 36 de Cajeme; 24 de Cananea; 21 de Nogales; 16 de Guaymas; 15 de Agua Prieta; 11 de San Luis Río Colorado; siete de Empalme; dos de Magdalena de Kino; uno de Huatabampo; uno de Plutarco Elías Calles; uno de Villa Hidalgo; uno de Navojoa y uno de Caborca.

También se confirmaron cuatro casos pediátricos, en dos niñas y dos niños, acumulándose 861 en total; también se confirmó un caso en una mujer embarazadas, acumulándose 326 casos en total; 30 de los 310 casos ocurrieron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.