Aumenta positividad de Covid a 60% en Sonora

Ayer se reportaron nueve muertes y 107 nuevos casos, para un acumulado de tres mil 860 defunciones y 49 mil 664 contagios

Durante el mes de diciembre, los contagios por Covid-19 han incrementado con intensidad y Sonora tiene un 60 por ciento de positividad de este virus informó Enrique ClausenIberri.

Después de confirmarse nueve fallecimientos y 107 nuevos casos por esta enfermedad, el secretario de Salud explicó que tener un 60 por ciento de positividad, significa que por cada 100 pruebas que se aplican en la Secretaría de Salud, 60 salen positivas a coronavirus.

En los Mapas Anticipa que se publican cada semana a través de sus redes sociales personales y en las de la Secretaria de Salud, dijo, cada uno de las y los sonorenses pueden ver que, en los municipios de mayor población, el riesgo de contagio está entre el nivel alto y el nivel máximo.

«Porque en estos días, cada que sales a la calle sin necesidad de hacerlo, la probabilidad de que te contagies es, como mínimo, de un 60 por ciento; sigues pensando salir de fiesta o ya estas planeando tu gran festejo de Año Nuevo, lo más probable es que lo que estés organizando no sea una fiesta sino un contagio masivo…y de eso, hay un 60 por ciento de probabilidades que suceda”, expresó.

Por eso, dijo, se están saturando los hospitales y si la gente sigue saliendo de fiesta a buscar al coronavirus, existe 60 por ciento de probabilidad que para el mes de enero no haya camas de hospital, ni respiradores, ni personal de salud suficiente para atender tantos y tantos contagios.

“Están saliendo a jugar a la ruleta rusa y la probabilidad de que se te salga un tiro y te los pegues a ti o se lo des a alguien más, es de un 60 por ciento”, aseguró.

En cuanto a los datos estadísticos de este domingo, se confirmaron nueve decesos en cinco mujeres y cuatro hombres residentes de: Navojoa, San Luis Río Colorado y Cajeme dos cada uno; Nogales, Huatabampo y Nacozari de García uno cada uno acumulándose tres mil 860 defunciones.

Este día se suman 107 nuevos casos por Covid, en 58 hombres y 49 mujeres; acumulándose 49 mil 664 casos en total residentes de Hermosillo 57; Caborca 20; Navojoa 11; Nogales cinco; San Luis Río Colorado tres; Moctezuma, Etchojoa, Cajeme y Huatabampo dos cada uno; Tepache, Benjamín Hill y Nacozari de García uno cada uno.

Se confirmó un caso pediátrico en un niño; acumulándose 912 casos en total; no se confirmaron casos en mujeres embarazadas, además, de los 107 casos confirmados de hoy 11 fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.