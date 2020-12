Asesinan a ex gobernador de Jalisco

Aristóteles Sandoval, ex Gobernador de Jalisco, fue asesinado en un ataque directo la madrugada de ayer en un restaurante de Puerto Vallarta.

«Con un profundo dolor quiero informarles que hace unos momentos el ex Gobernador de nuestro estado, Aristóteles Sandoval, fue víctima de un ataque directo en Puerto Vallarta. Lamentablemente ha fallecido. Mi solidaridad con su familia en estos momentos tan difíciles», indicó el Mandatario Enrique Alfaro en Twitter.

«He girado instrucciones a que el gabinete de seguridad se traslade a Puerto Vallarta y encabecen las investigaciones. Estaremos informando sobre lo sucedido en las próximas horas», apuntó.

Tras recibir una agresión a balazos en el Bar Distrito 5, el ex mandatario fue trasladado al Hospital San Javier del puerto, pero llegó al nosocomio sin vida.

El Fiscal estatal, Octavio Solís, indicó que Sandoval se encontraba de vacaciones en el puerto con su familia desde principios de diciembre.

Detalló que fue atacado en el baño de un restaurante, ubicado en una de las principales avenidas.

«En un restaurante de una avenida principal cerca de las 10 de la noche del día de ayer llega acompañado de una persona a este lugar, posteriormente se incorpora una mujer y posteriormente se incorpora un hombre, son cuatro personas, tres hombres y una femenina y cerca de la 1:40 es cuando sucede el atentado», precisó el Fiscal en un mensaje en redes sociales.

«El ex gobernador se levanta de su lugar y se dirige al baño y en el baño es donde es atacado por al parecer un sujeto de manera directa con arma de fuego por la espalda».

Señaló que personal del restaurante limpió la escena del crimen, lo que dificulta el trabajo de los peritos.

En tanto, el Secretario de Seguridad del Estado, Agustín Pacheco, informó que el ex Gobernador contaba con equipo de seguridad, tenía 15 elementos asignados, así como vehículos blindados, pero al momento del ataque sus escoltas no estaban presentes.

Sandoval tenía 46 años de edad y en las últimas semanas se había reactivado políticamente tras dos años de haber concluido su periodo como gobernador.

A lo largo de su trayectoria política se desempeñó como regidor de Guadalajara, diputado local, Presidente Municipal tapatío y Gobernador.

El 27 de octubre, Sandoval renunció a la Secretaría de Innovación y Participación Digital del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

Aunque aseguró que se mantendría dentro de las filas de este instituto político, advirtió que ejercería un papel crítico, pues no veía un proyecto de futuro en el partido.