Arman colombianos gran escándalo

Dos hombres de origen colombiano salieron de las celdas de la Comandancia Centro durante la mañana de ayer, al parecer por haber cometido faltas administrativas, y uno de ellos montó en cólera al enterarse que “habían” cobrado dos mil pesos por dejarlo libre.

Eran las 11:57 horas cuando las personas se disponían a dejar las instalaciones ubicadas en avenida Nuevo León y calle Benito Juárez y salieron por el ala izquierda del inmueble, por el sitio donde se entra al patio posterior.

Uno de ellos, de complexión delgada y de tez morena, vestido con pantalón de mezclilla en tono azul y camiseta gris; el otro sólo portaba pantalón de mezclilla y camiseta gris, destrozada de la parte alta, y además caminaba sin calzado, lo llevaba en mano.

Afuera del edificio los esperaban sus familiares, quienes los recibieron y posteriormente, cuando pretendían alejarse uno de los recién egresados de las celdas se regresó vociferando.

“No voy a dejar que me roben”

El hombre se dirigió hasta la puerta principal de la Comandancia exigiendo que le devolvieran los dos mil pesos que “le cobraron” a su familiar, lo cual consideró un robo.

Sus gritos alertaron a los oficiales que salieron para decirle que lo volverían a encerrar por el escándalo que estaba protagonizando, pero el molesto colombiano no se calló pese a que una mujer le imploraba que lo hiciera.

“Déjeme quieto por Dios Santo, que yo no me voy a dejar robar, voy para dentro, él (el oficial) me dice que me va a pasar para adentro, pues que me pase”, señaló a un mujer mientras caminaba hacia el patio posterior de la Jefatura.

Así no funciona señor Gaviria

Mientras los familiares seguían al molesto hombre, otro oficial se acercó al otro colombiano que se encontraba en el lugar y le dijo: “Así no funciona señor Gaviria, lo que va a pasar es que le van a hablar a Migración”.

Las personas fueron hasta el traspatio del lugar donde convencieron al hombre de abandonar el sitio, al parecer tras el comentario de un probable reporte a las autoridades migratorias, y lo trajeron hasta la avenida.

Durante su caminar, no dejó de mostrar su enojo por el “cobro” de dos mil pesos y gritó: “Son unos abusadores, nos trajeron sólo porque somos colombianos y luego nos quitan la plata, pero esto se va a denunciar”.

Finalmente abordaron un vehículo y se alejaron del lugar, el cual quedó en completa calma, como antes de que egresaran ambos de las celdas.