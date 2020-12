Anuncia Manuel Puebla apoyos a familias en Navidad

A partir del 15 de diciembre y durante todo el mes, estará activo el programa Hoy por Sonora, informó el Secretario de Desarrollo Social en Sonora, Manuel Puebla.

El Titular de Sedesson destacó que las personas que lo deseen, pueden apoyar a una familia, con una cena navideña.

Manuel Puebla invitó a los ciudadanos a sumarse a este programa, a través de la página www.hoyporsonora.com .

«Queremos seguir siendo un puente social entre la gente que ocupe alimentos y los que puedan aportar, por ello, promovemos permanentemente el compañerismo social», expresó Manuel Puebla.

Manuel Puebla manifestó su confianza de que sea positiva la respuesta de la población, luego de que en su lanzamiento, el Hoy por Sonora tuvo una gran participación ciudadana.

«Se realizaron más de dos mil adopciones de familias solicitantes de despensas, en Hermosillo, Obregón, Navojoa, Guaymas, Álamos, entre otros municipios», destacó.

Agregó que en estas fechas decembrinas se retoma, con la finalidad de seguir estrechando lazos en la distancia, pero principalmente, para apoyar a las familias que están padeciendo los estragos económicos de la pandemia por Covid 19.

«Es justo ponernos en el lugar de los demás, saber que siente un padre de familia que no encuentra la puerta, y no sabe cómo decirle a su hijos q no tendrán que comer en Navidad», aseveró.