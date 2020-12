Amplían vacaciones a Messi en el Barcelona

El astro argentino desconoce si volverá al club, según reveló en una entrevista

Lionel Messi no volverá a entrenar este lunes con sus compañeros en el Barcelona después de que el club le diera permiso para quedarse unos días más en Argentina, por lo que se perderá el duelo de esta semana ante Eibar por LaLiga.

El Barsa anunció en Twitter que Messi, quien se encuentra en el último año de su contrato y es libre de negociar con otro club para irse sin cargo en 2021, volvería a los entrenamientos después del partido contra el Eibar, lo que significa que estaría disponible para el choque con Huesca el 3 de enero.

El argentino viajó a su ciudad natal, Rosario, en un jet privado inmediatamente después de anotar en la victoria de su equipo 3-0 ante Real Valladolid el 22 de diciembre.

El club catalán no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la ausencia de Messi, pero los informes de la prensa local sostuvieron que la medida fue para darle al capitán más tiempo para descansar en lo que ha sido una temporada desafiante para su máximo goleador de todos los tiempos.

Messi ha sido titular en 17 de los 20 partidos del Barsa en todas las competiciones esta temporada y, aunque es su máximo goleador con 10 tantos, los números marcan su peor inicio de campaña en 13 temporadas en términos de anotaciones y asistencias

En duda su regreso

El argentino desveló en una entrevista a Jordi Évole en laSexta que lo pasó mal el pasado verano con su salida frustrada del Barça.

«Pensé que había cumplido un ciclo, que necesitaba un cambio, mi cabeza necesitaba salir de todo esto, por los líos que había en el club, por lo que se venía, yo sabía que este año iba a ser un año de transición, de gente nueva, y yo como siempre le dije quería seguir luchando por conseguir más títulos y sentía que era el momento del cambio, quería irme y quería hacerlo bien», explicó.

El capitán azulgrana señaló de nuevo a Bartomeu como culpable de que su deseo no se cumpliera. «El presidente no quiso y empezó a filtrar cosas y hacerme el malo de la película, yo estoy tranquilo. No era fácil decidir que me iba del club de mi vida, de mi ciudad. No tenía que haber sido tan drástico», añadió.