Amplía proceso de credencialización

Ante las medidas sanitarias que deben prevalecer por la pandemia por Covid-19 y en atención a las personas que aún no han realizado su trámite para obtener su tarjeta prepago personalizada de UNE Transporte, personal de la Dirección General de Transporte (DGT) y el Fondo Estatal para la Modernización del Transporte (Femot) decidieron ampliar el plazo de credencialización hasta nuevo aviso, informó Luis Fernando Pérez.

El director general de Femot señaló que después de una revaloración se tomó la decisión de postergar hasta nuevo aviso la operación del sistema con pago exclusivamente con tarjeta, luego de que aún 17% de usuarios no cuentan con ella.

“Revaloramos también darle tranquilidad al usuario, por las diferentes situaciones que se presentan en la actualidad y no perder de enfoque que el único interés es precisamente vigilar por la salud, seguridad y el beneficio de todas las personas que utilizan el transporte público en la ciudad”, indicó.

Luis Fernando Pérez mencionó que sigue abierta la invitación a que los ciudadanos que utilizan el camión como medio de movilidad, si aún no cuentan con su tarjeta UNE, realicen el trámite para obtenerla a través del portal: une.sonora.gob.mx y/o en la aplicación de UNE Transporte Sonora. También, dijo, pueden acudir a los centros de credencialización que permanecerán abiertos en periodo vacacional decembrino.

“Recordarles que el trámite es totalmente gratuito para las personas que tendrán por primera vez esta credencial y quienes ya cuenten con su credencial vigente, pueden recargarla en los 160 puntos que se pueden consultar a través de la app UNE Transporte Sonora o en la página de internet: une.sonora.gob.mx”, explicó.

El director de Femot detalló que el uso de la tarjeta no solo ayuda a prevenir el contagio por COVID-19, si no también evita que otras enfermedades contagiosas que se transmiten bajo el mismo mecanismo, como la influenza.

Los usuarios de transporte público en Hermosillo cuentan con cinco módulos de credencialización donde se pueden realizar canje, compra y venta de tarjetas, y/o cualquier trámite al respecto:

Plaza Manantiales, Plaza Girasol, Plaza Palo Verde, Plaza Lomas Perisur y en el Centro de Credencialización Hermosillo.

Las personas que acudan a estos centros de credencialización deben hacerlo siguiendo las medidas preventivas: uso de cubrebocas, respetar la sana distancia y aplicación de gel antibacterial.