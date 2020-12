Alertan por nueva modalidad de estafa

Informan que a través de la red social, los ciberdelincuentes hacen contacto para llevar a cabo su objetivo

Para que los sonorenses no caigan en la nueva modalidad de estafa a través de Whatsapp, personal de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, dio a conocer detalles para que se mantengan alertas y no sean víctimas de ciberdelincuentes.

El director general de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública, Diego Salcido Serrano, explicó que el modus operandi que se ha detectado que utilizan recientemente, es hacer contacto a través de un mensaje de Whatsapp de parte de un “supuesto” familiar que radica en Estados Unidos para informar que vendrán en las próximas fiestas navideñas (indicando la ciudad donde vive la víctima).

Acto seguido, prosiguió, le indican al objetivo que se trasladarán vía aérea y para no llevar tanto equipaje lo enviarán por paquetería (DHL), para lo cual solicitan domicilio y copia de identificación oficial.

Una vez que la víctima acepta el envío y proporciona los datos, señaló, al día siguiente es contactado desde un teléfono de la Ciudad de México vía Whatsapp supuestamente de la empresa DHL en el que piden importes que van desde los 15 hasta a los 20 mil pesos por concepto de impuesto de Aduana.

Salcido Serrano expuso que el afectado le comunica a su “supuesto familiar” y éste lo intenta convencer para que realice el pago, incluso en su afán de que lo haga, ofrecen pagar el doble del importe.

Añadió que al hacer el pago en una tienda de conveniencia a los estafadores, no se dan cuenta quién es el titular de la cuenta que resulta de particulares y no de la empresa DHL.

El responsable de la Unidad Cibernética advirtió que la SSP mantiene, a través de sus diferentes redes sociales, la campaña permanente #NoCaigas, para alertar sobre las nuevas modalidades de estafa, fraudes y demás delitos cibernéticos.

Sobre las llamativas ofertas a través de la red social Facebook, reiteró tener especial atención en ellas, ya que 95% resultan ser estafas o fraudes, por ello, no es conveniente hacer compras en fanpages, sólo en aquellos establecimientos con domicilio fijo, teléfono y que cuente con claras políticas de devolución.

Mediante el ciberpatrullaje, comentó que diariamente se detectan con actividad sospechosa de dos a tres páginas de Facebook fraudulentas, que ofertan artículos como edredones, sillas gamers, consolas de videojuegos.

Resaltó que la denuncia ante la Fiscalía General de Justicia por parte de las y los ciudadanos es de gran utilidad para dar con los responsables.