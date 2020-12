Águilas hace jugo de naranja, se queda con la serie

El equipo de Hermosillo abrió primero el marcador, sin embargo los emplumados despertaron y los superaron

Con un rally de tres anotaciones, comandado por batazos productores de Fabricio Macías, Luis Santos y Dany “Dany Gold” Castro, Águilas de Mexicali venció a Naranjeros de Hermosillo por marcador de tres carreras a dos, para quedarse con la serie en la segunda vuelta de la Liga Mexicana del Pacífico.

Hermosillo tomó la iniciativa en el tercer episodio al fabricar par de carreras, la ofensiva inició con doblete de Alex Robles, Jason Atondo negoció pasaporte, robo de base de Robles que lo colocó en la antesala, para que en el siguiente turno timbrara la de la quiniela con rodado dentro del cuadro de Norberto Obeso, la segunda anotación llegó con extrabase productor de Luis Alfonso Cruz para impulsar a la goma a Obeso y poner el 2-0 en la pizarra.

El regreso de los Emplumados llegó en el inning de la fortuna con rally de tres anotaciones, Xorge Carrillo inició el ataque con doblete, inatrapable del cachanillaTristen Carranza que puso corredores en las esquinas y Fabricio Macías envió al pentágono al “Factor X” con elevado de sacrificio que trajo la primera carrera.

Posteriormente Luis Santos, con triple, mandó a Carranza al plato para timbrar la segunda anotación, con sencillo productor Dany Castro trajo la tercera rayita en los spikes de Santos para dar nuevo rumbo al partido con ventaja final para Mexicali de 3-2.

El zurdo Miguel Peña se fue sin decisión, su trabajo se resumió en cinco entradas completas, con cinco inatrapables, dos carreras (todas limpias), tres pasaportes y cuatro ponches, siguieron en relevo Esteban Bloch, Adrián Martínez (1-2) quien se acreditó el triunfo, Edgar Gómez, Isaac Jiménez y Greg Mahle (5) con el rescate.

Por su parte Ryan Verdugo no estará dentro del récord, lanzó durante seis episodios, con seis imparables, no permitió carrera, no concedió base por bola y no abanicó a contrarios, continuaron en labor monticular los relevistas Raúl Barrón, el pitcher derrotado Marcelo Martínez (0-2) y José Cerda.

Los Águilas emprenderán el vuelo hacia territorio sinaloense para disputar dos importantes series, donde el martes 22, en doble jornada y el miércoles 23, se medirán ante Tomateros de Culiacán y del viernes 25 al domingo 27 enfrentarán a Venados de Mazatlán. A su vez Los Naranjeros recibirán en casa a Los Mayos de Navojoa desde hoy.