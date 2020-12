Acuerdan cambiar nombre de los Indios

La novena de Washington ha recibido críticas de grupos nativos americanos así como de aficionados

Tras años de protestas de algunos aficionados y grupos de nativos americanos, trascendió este domingo que los Indios de Cleveland han decidido cambiar el nombre del equipo, de acuerdo a The New York Times.

Esta decisión le sigue a una decisión del equipo de Washington de la NFL en julio para dejar de usar el nombre de Pieles Rojas, que durante mucho tiempo se consideró un insulto racial en Estados Unidos.

La novena de Cleveland podría hacer oficial sus planes esta semana, según The New York Times, que cita fuentes anónimas.

Aún no se han definido los pasos que seguirá Cleveland además de eliminar el nombre de Indios, ya que la transición a un nuevo mote implica mucha logística.

La franquicia de Cleveland se conoce como Indios desde 1915, pero los grupos de nativos americanos y otros se han opuesto durante décadas al uso de nombres, mascotas e imágenes indígenas para los equipos deportivos, insistiendo en que son degradantes y racistas.

El equipo de Cleveland no ha hecho comentarios.