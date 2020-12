En lo más complicado del Covid inician precampañas por la gubernatura

Con nueve municipios en alto riesgo por Covid-19, esta semana inician las precampañas por la gubernatura en Sonora, pero además, se viene la época fuerte de compra de obsequios navideños, con lo que esperemos no haya un mayor repunte de contagios de este virus que tanto dolor ha causado no solo en Sonora, el país, sino en el mundo.

A pesar de las múltiples recomendaciones de las autoridades de Salud, que encabeza Enrique ClausenIberri, quien lamentablemente por segunda ocasión se contagió de Covid, y le deseamos pronta recuperación, la gente continúa imparable en la calle y saturando los centros comerciales, tanto que ayer fue clausurado Galerías Mall, que estaba súper rebasado en su aforo.

Además, algunos establecimientos a los que les han recomendado cerrar por el alto riesgo de contagio, como son los gimnasios continúan operando, a puerta cerrada, haciéndose tontos solos y realmente las autoridades no tienen capacidad para vigilar cada uno de ellos, por más que lo intentan.

Entonces, cada uno de nosotros en lo particular, son quienes debemos tener la capacidad de analizar lo que nos conviene, tener conciencia del enorme riesgo de la enfermedad y en consiguiente, tomar las medidas preventivas para ello.

Al respecto, la gobernadora Claudia Pavlovich exhortó ayer a los sonorenses, a que eviten realizar festejos como reuniones familiares y posadas, por el enorme riesgo que existe, ya que ello facilitaría la propagación del virus, pero además, quién sabe si habrá atención hospitalaria suficiente, si tomamos en cuenta que actualmente los nosocomios están en Hermosillo al 74 por ciento.

De hecho, la mandataria en coordinación con la Secretaría de Salud inició una campaña muy emotiva en redes sociales, mediante la cual tratará de que la gente tome conciencia y ponga primero la salud que la diversión, ojalá que lo logre…

Hasta anoche, el conteo de personas contagiadas en Sonora era de 46 mil 250 y los fallecimientos se ubicaron en tres mil 603, y aun así la gente no toma conciencia del riesgo.

Y como lo comentábamos líneas arriba, esta semana inician las precampañas entre los aspirantes de diversos partidos en labúsqueda de la gubernatura, hasta donde sabemos en Movimiento Ciudadano, hay un candidato de unidad en la figura de Ricardo Bours; Morena a su vez, tiene a Alfonso Durazo, por lo que en esos casos, si no tienen un contrincante interno no podrán realizar actividades, así que no les extrañe que les salga “sayo”.

En el caso del PRI, PAN y PRD, que se presume irán en alianza encabezados por Ernesto Gándara, aunque aparentemente ya es un hecho la mezcla de ideologías, todavía no se ha oficializado y falta ver si surge otro gallo para enfrentar al borrego.

De ser todos candidatos de unidad, pues tendrían que esperar hasta el inicio de las campañas oficiales, del cinco de marzo al dos de junio ¿aguantarán? Y de no ser así, esperemos que se tomen todas las medidas preventivas para evitar contagios.

Ocurre agresión armada a un costado de Iglesia de la Candelaria

Una de las colonias consideradas como de las más tranquilas de esta capital, anoche fue escenario de un ataque armado y no fue en cualquier sitio, sino a un costado de la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria, que es un icono de ese sector y de Hermosillo.

El hecho sangriento fue alrededor de las 19:30 horas, cuando es común ver a familias en el sitio, aunque por suerte, tanto por las restricciones a causa de la pandemia y por las bajas temperaturas no había gente que pudiera resultar herida por una bala perdida.

En el sitio resultaron heridos dos hombres, uno quedó tirado en la vía pública y desde ahí fue trasladado por una ambulancia a recibir atención médica, mientras que otro caminó unas calles hasta donde llegó un vehículo y lo trasladó a un nosocomio particular.

Hasta donde sabemos ambos lesionados están heridos, por lo que se presume que solo se trató de un aviso, o de plano los gatilleros tenían muy mala puntería.

Lamentable la partida del reportero Alan Aviña

Antes de cerrar este espacio deseo enviar un abrazo solidario a la compañera de Uniradio Noticias, Karen Silva, por el lamentable fallecimiento de su esposo, el reportero Alan Aviña, a consecuencia de Covid.

Es triste y frustrante que un joven con tanto futuro haya sido víctima de este cruel virus, por lo que le enviamos nuestra solidaridad y elevamos nuestras oraciones para que Dios le conceda resignación a Karen, a su hijo Emiliano, así como a toda la familia y amigos. Dios reciba en su seno al joven colega.

