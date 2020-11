Es un hecho innegable que, de todas las posibles vacunas contra el coronavirus que están en camino, la desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford es la que más se ha visto envuelta en la polémica. No sólo por los casos de voluntarios que presentaron mielitis transversa, ahora también salió a la luz que un voluntario de la India presentó una demanda luego de sufrir reacciones adversas presuntamente provocadas por la vacuna.

La demanda del voluntario tras recibir la vacuna

De acuerdo con el medio local The Hindu, el voluntario participó en el programa de ensayos clínicos denominado ‘Covishield’, llevado a cabo en el Serum Institute of India (SII). La esposa de este hombre declaró que él recibió la vacuna de AstraZeneca el 1 de octubre, y se sabe que no recibió un placebo porque días después, y como parte de los ensayos, se le hicieron estudios que revelaron la presencia de anticuerpos en él.

Este voluntario acusa que luego de eso comenzó a presentar una serie de síntomas “graves”, que lo llevaron a ser internado en la sala de emergencias del Hospital y Colegio Médico Sri Ramachandra desde el 11 y hasta el 26 de octubre. Según la demanda de este voluntario, primero presentó un fuerte dolor de cabeza y vómitos que lo hicieron estar en cama todo el primer día que comenzó a sentirse mal.

Voluntario de la vacuna de AstraZeneca presentó una demanda por «reacciones adversas severas»

Sin embargo, horas después “mostró un cambio de comportamiento total, parecía desconocer su entorno, mostró irritación hacia la luz y el sonido, y resistía cualquier esfuerzo por hacer que se levantara de la cama”. Un neurólogo confirmó que, a pesar de que se encuentra mejor en estos últimos días, sufrió “una disfunción en su cerebro” que no le permite trabajar con normalidad.

La demanda presentada por este voluntario es contra el SII por 50 millones de rupias, lo que equivale a unos 676 mil dólares (alrededor de 13 millones 556 mil pesos mexicanos). Además, el voluntario exige que se detengan inmediatamente los ensayos clínicos de la vacuna de AstraZeneca en la India.

Foto: Reuters

El SII rechaza la acusación

Como era de esperarse, la demanda de este voluntario acusando reacciones adversas tras recibir la vacuna de AstraZeneca provocó todo un escándalo en la India y el SII ya tuvo que salir a emitir una postura al respecto.

Y como era de esperase, dicho centro médico rechazó que los padecimientos que llevaron al hospital a este voluntario hayan sido provocados por la aplicación de la vacuna. El Instituto calificó como malintencionadas e infundas las acusaciones tras rechazar la demanda.

“La acusación es malintencionada e infundada. Aunque el Serum Institute es empático con su condición de salud, no hay absolutamente ninguna relación con su situación y la aplicación de la vacuna”, señaló el SII en un comunicado citado por The Week Magazine.

El doctor Ramakrishnan, investigador principal del ensayo en Chennai en el que este hombre recibió la vacuna de AstraZeneca, también declaró que el voluntario “ahora está bien”. Señaló, además, que el comité de ética institucional del hospital concluyó que las reacciones adversas no tenían relación con la vacuna.