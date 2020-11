“Van a pasar muchas cosas desde hoy hasta el 20 de enero”, advierte Trump antes de dejar el poder como presidente de EE.UU.

Trump considera que en Estados Unidos no debería pasar un fraude electoral y comparó a su nación como un país tercermundista

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que antes de que deje el poder como primer mandatario “van a pasar muchas cosas desde hoy hasta el 20 de enero” y siguió acusando que hubo fraude en las elecciones del pasado 3 de noviembre

Biden did poorly in big cities (Politico), except those of Detroit (more votes than people!), Philadelphia, Atlanta and Milwaukee, which he had to win. Not surprisingly, they are all located in the most important swing states, and are long known for being politically corrupt!

“Va a ser muy difícil declarar un ganador porque sabemos que ha habido un gran fraude electoral. No sé si podré poner en marcha tan rápido todo esto porque no tenemos tiempo, pero la realidad está de nuestra parte, ha habido un fraude tremendo”, fustigó ante los medios.

Consideró que en Estados Unidos no debería pasar un fraude electoral y comparó a su nación como un país tercermundista.

Posteriormente, Trump enfadado se dirigió de forma despectiva a un reportero.

“Hay una probabilidad de que, mira, no me hables así, eres un don nadie, no me hables así, soy el presidente de Estados Unidos, nunca hables así al presidente de Estados Unidos”, expresó.

A pregunta expresa de otra reportera sobre si el Colegio Electoral elige a Joe Biden como presidente y si va a abandonar la Casa Blanca, respondió:

“Claro que lo haré, claro que sí. Y lo sabes, pero creo que van a pasar muchas cosas desde hoy hasta el 20 de enero. Muchas cosas”, aseveró.

Biden solo pueden entrar en la Casa Blanca como presidente si puede probar que sus ridículos “80 millones de votos” no fueron obtenidos fraudulenta o ilegalmente. Cuando ves lo ocurrido en Detroit, Atlanta, Filadelfia y Milwaukee, un fraude masivo de votos”, afirmó desde su cuenta de Twitter.

“A Biden le fue mal en las grandes ciudades (Politico), excepto en las de Detroit (¡más votos que personas!), Filadelfia, Atlanta y Milwaukee, que tenía que ganar. No es sorprendente que todos estén ubicados en los estados indecisos más importantes, ¡y son conocidos desde hace mucho tiempo por ser políticamente corruptos!”, escribió en la misma red social.

Biden anuncia primeras designaciones de su gabinete

Pese a varias demandas de la campaña de Trump, los tribunales estatales han desestimado casi la totalidad de las acusaciones, y la mayoría han certificado ya la victoria de Biden.

Hoy viernes un juez federal de apelaciones desestimó su último recurso en Pensilvania al asegurar que no hay evidencias de fraude.

En la última semana se han oficializado los resultados en Pensilvania, Michigan y Georgia, tres de los estados claves que Trump perdió en las elecciones y que apuntalan la victoria del demócrata.

Una vez que Biden superara los 270 votos electorales, el presidente electo inaugurará su mandato en una ceremonia frente al Capitolio el 20 de enero. Los resultados sitúan a Biden con 306 votos frente a 232 de Trump.

Este viernes, Trump se desplazó a su club privado de golf en Sterling, Virginia.

Con información de López-Dóriga Digital y EFE